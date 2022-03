Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg am Samstag, 19.03.2022

Stadtgebiet Coburg

Unbekannte entwenden Kennzeichen von Polizeiauto

COBURG. Das hintere Kennzeichen eines uniformierten Polizeiautos entwendeten bislang unbekannte Diebe in der Nacht zum Samstag im Coburger Stadtgebiet.

Eine Streife der Coburger Polizeiinspektion stellte ihr Dienstauto um 5.15 Uhr im Steinweg ab um eine Anzeige aufzunehmen. Währenddessen nahmen Unbekannte das hintere Kennzeichen des Streifenwagens aus der Kennzeichenhalterung und entfernten sich bis zur Rückkehr der Coburger Polizisten. Die Coburger Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 um sachdienliche Zeugenhinweise. Der Entwendungsschaden liegt bei 25 Euro.

Während Polizeikontrolle beleidigt

COBURG. Wegen Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten ermittelt die Coburger Polizei gegen einen 18-Jährigen, der am Coburger Bahnhof kontrolliert wurde.

Seinen Unmut über die Polizeikontrolle drückte der Mann aus Sonneberg am Freitag um 22.30 Uhr aus, indem er die kontrollierenden Beamten aufs übelste beleidigte. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung führten die eingesetzten Beamten einen Alkotest bei dem 18-Jährigen durch. Dieser zeigte einen Wert von 0,98 Promille. Ein Platzverweis an den Sonneberger folgte nach Beendigung der Kontrolle.

LANDKREIS COBURG

Alkoholfahrten im Landkreis Coburg

Zwei Autofahrer, die unter Alkoholeinfluss ein Kraftfahrzeug führten, stellten Coburger Polizisten in der Nacht zum Samstag im Landkreis Coburg. Beide Fahrzeugführer erwartet nun ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.

Bei einer Kontrolle um 22 Uhr in der Gerbergasse in Bad Rodach zeigte der Alkomat bei einem 31-Jährigen VW-Fahrer 0,72 Promille. Um 01.45 Uhr ging den Beamten ein 34-Jähriger in Dörfles-Esbach ins Netz. In der Coburger Straße fand die Fahrt des Ebersdorfers ein Ende, nachdem der Alkomat 0,8 Promille angezeigt hatte.

In beiden Fällen ermittelt die Coburger Polizei wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)