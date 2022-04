Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizei Coburg vom 17.04.2022

Stadt Coburg

Trunkenheitsfahrt endet mit Blutentnahme

Wegen Trunkenheit im Verkehr wird sich ein 28-jähriger VW-Fahrer verantworten müssen, der am Ostersonntag, gegen 03:20 Uhr, in der Coburger Innenstadt unterwegs war. Eine Streife der Coburger Polizei führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch und stellte hierbei fest, dass der 28-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,28 Promille. Neben einer Strafanzeige waren die Sicherstellung seines Führerscheins und eine Blutentnahme die Folge.

Straßenlaterne beschädigt - Zeugen gesucht

Beamte der Polizeiinspektion Coburg stellten während der Streifenfahrt in der Spitalgasse in Coburg fest, dass bislang unbekannte Täter in der Nacht vom 15.04.2022 auf den 16.04.2022 eine dortige Straßenlaterne abgebrochen haben. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass sich die unbekannten Täter mit erheblicher Gewalt daran zu schaffen machten, bis die Laterne schlussendlich umknickte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Coburg unter der 09561/6450 in Verbindung zu setzten.

