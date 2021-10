Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg für Sonntag, 10.10.2021

Stadtgebiet Coburg

Ladendiebstahl

COBURG – Offenbar war der Reiz größer als die Vernunft, als eine 14-jährige Schülerin am Samstagnachmittag versuchte, mehrere Kleidungsstücke aus einem Geschäft in der Spitalgasse zu entwenden. Die Jugendliche wurde allerdings beim Verlassen des Geschäfts durch das Verkaufspersonal angehalten und anschließend der hinzugerufenen Streife übergeben. Gegenüber dieser gab die junge Dame auch den Diebstahl von zwei Jogginghosen und einem Shirt im Gesamtwert von 44,97 Euro sofort zu. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls und ein Hausverbot ist nun die Folge.

Alkoholisierter Kirchweih-Störer

COBURG – Zu einem Polizeieinsatz bei der Lützelbucher Kirchweih kam es am Samstag gegen 14.00 Uhr. In der Lützelbucher Straße störte ein erheblich alkoholisierter Anwohner, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, die Kirchweihkapelle, die in der Straße ihr Ständchen spielen wollte.

Er machte es sich auf einem Campingstuhl, den er mitten auf die Straße stellte, gemütlich und pöbelte hierbei die anwesenden Personen an. Der er aufgrund seines Alkoholpegels immer aggressiver wurde und kein Ermahnen durch die Beamten fruchtete, wurde er zur Verhütung und Verhinderung weiterer Polizeieinsätze in Gewahrsam genommen. Er durfte dann den Rest des Tages in einer Zelle der Coburger Polizei verbringen und dort seinen Rausch ausschlafen.

Landkreis Coburg

Geparktes Auto beschädigt – Zeugen gesucht

NIEDERFÜLLBACH – Am Samstagmittag zwischen 12.05 Uhr und 13.30 Uhr hat ein bislang Unbekannter mutwillig einen schwarzen VW Golf beschädigt und dabei mehrere hundert Euro Schaden angerichtet. Gegen 12.00 Uhr parkte ein 20-jähriger Mann seinen Golf auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios im Jean-Paul-Weg. Als der junge Mann um 13.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, musste er feststellen, dass seine Frontscheibe gesprungen war. Die „Tatwaffe“ ein Stein, konnte vor Ort aufgefunden werden.

Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Diese mögen sich bitte unter der Rufnummer 09561/645-0 melden.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Coburg vom Samstag, 09.10.2021

A73/Anschlussstelle Coburg: Umgekippt und Fahrbahn blockiert

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Anschlussstelle Coburg der A 73 zu einem Verkehrsunfall: Ein Paketzusteller hatte mit seinem Transporter die Autobahn in Richtung Suhl befahren. In der Ausfahrt kam er aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er derart unglücklich auf die Schutzplanke auf, dass das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegend die Fahrbahn blockierte.

Der 24-jährige Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Anschlussstelle Coburg musste für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom Samstag, 09.10.2021

Stadtgebiet Coburg

Volltrunken gestürzt

COBURG. Ein 20-Jähriger stürzte am Freitagabend aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf der Straße und zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Hinzueilende Passanten wies er aggressiv und barsch ab. Der verständigte Rettungsdienst wurde deshalb von einer Polizeistreife unterstützt. Nach der erforderlichen Behandlung im Klinikum wollte der junge Mann partout nicht zur Überwachung dort bleiben. Da er außerdem unbedingt wieder in die Innenstadt zum Feiern wollte, sahen die Beamten keine andere Möglichkeit als ihn mit zur Dienststelle zu nehmen. Die restliche Nacht musste in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Unfallflüchtigen ermittelt

COBURG. Anwohner beobachteten am Freitagmittag, wie ein Pkw-Fahrer beim Rangieren im Vorderen Floßanger gegen einen Metallpfosten fuhr. Im Anschluss stieg der Fahrer aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle. Neben dem abgelesenen Kennzeichen konnten die Zeugen auch eine gute Fahrerbeschreibung abgeben, woraufhin der Täter namentlich ermittelt werden konnte. Da der Unfallverursacher seine Meldepflichten missachtete, muss er sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Landkreis Coburg

Pkw beschädigt

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Am Freitagmorgen parkte eine Erzieherin ihren weißen Multi-Van auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Pestalozzistraße. Gegen 15.30 Uhr, stellte die Dame eine Delle an ihrer linken Fahrzeugseite fest. Das Unfallbild deutet darauf hin, dass der Schaden durch eine geöffnete Fahrzeugtüre verursacht wurde. Vermutlich hatte der Pkw des Verursachers die Farbe Blau. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-140.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom Samstag, 09.10.21

Fahrzeugseite zerkratzt

NEUSTADT B. CBG, LKRS. COBURG. Die rechte Seite eines in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße geparkten Pkw zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 15 Uhr bis 23.20 Uhr. Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann wird gebeten sich unter Tel.: 09568/9431-0 bei der Neustadter Polizei zu melden.

Hinterrad entwendet

NEUSTADT B. CBG, LKRS. COBURG. Das Hinterrad eines in der Feldstraße abgestellten Fahrrades der Marke Scott entwendet hat ein bislang Unbekannter in der Zeit von Donnerstag, 7.50 Uhr bis Freitag, 7.50 Uhr. Hinweise zum Dieb nimmt die Polizei Neustadt unter Tel.: 09568/9431-0 entgegen.

Wildunfälle

NEUSTADT B. CBG, SONNEFELD, RÖDENTAL. Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro und drei getötete Tiere sind die Bilanz von Wildunfällen am Freitagabend im Dienstgebiet der Neustadter Polizei.

Der erste Wildunfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr auf der Staatsstraße 2708 zwischen Neustadt b. Cbg und Horb. Ein 36-Jähriger erfasste ein über die Fahrbahn laufendes Reh. Ein weiteres Reh erfasste ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 19.20 Uhr auf der Bundesstraße 303 kurz vor Weischau. Gegen 1 Uhr erfasste ein 43-Jähriger auf der Ortsverbindungsstraße Haarbrücken - Mönchröden einen Fuchs.

