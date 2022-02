Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 20.02.2022

Zwei Unfälle mit mehreren Verletzten

Weidhausen bei Coburg- Am Samstag, gegen 15:35 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Bamberg mit seinem Mini Cooper die B303 in Richtung Coburg. Zur gleichen Zeit wollte ein 21-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem VW Polo von Sonnefeld kommend, auf der dortigen Staatsstraße, links in die B303 abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die vier Insassen des VW, sowie der Fahrer des Mini, mussten mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden. Beide Fahrzeug sind Totalschaden. Gesamtschaden: ca. 70000 Euro.

Neustadt bei Coburg- Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem VW Passat die Brennereistraße in Richtung Haarbrücken. Auf Höhe der dortigen Kreisstraße hielt der VW-Fahrer kurz an und fuhr anschließend in den Kreuzungsbereich ein. Zeitgleich fuhr eine 19-jährige Dame mit ihrem VW Polo auf der Kreisstraße von Neustadt bei Coburg in Richtung Ebersdorf bei Coburg. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall wurden die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Neustadt bei Coburg- Am Sonntag, gegen 03:45 Uhr, hat ein 53-jähriger Mann in einem Anwesen, Ehrhard-Kirchner-Straße, einen Eintopf auf den Herd gestellt und ist anschließend eingeschlafen. Der Eintopf verkochte. Durch den entstandenen Qualm lösten Rauchmelder aus, wodurch der Mann geweckt wurde. Den Rauch beseitigte die Feuerwehr aus dem Haus mit entsprechendem Gerät. Der Mann muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten.

Polizeibericht der Polizeiinspektion Coburg vom 20. Februar2022

Coburg

Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Samstag 19.02.22, 16:30 Uhr, Coburg, Zinkenwehr, in einem Mehrfamilienwohnhaus. Eine 66 jährigen Frau entzündete aus Unachtsamkeit, die Matratze ihres Bettes. Wegen der daraus resultierenden, sehr starken Rauchentwicklung, mussten die Beamten das gesamte Wohnhaus räumen. Die Verursacherin und deren Katze konnte man noch rechtzeitig aus ihrer Wohnung retten. Sie erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und musste zur Behandlung ins Klinikum Coburg. Die FFW Coburg konnte das Feuer rechtzeitig, noch bevor es zu einem höheren Gebäudeschaden kommen konnte, löschen. Der entstandene Sachschaden (verrußte Wände) dürfte sich auf ca. 2000.- Euro belaufen. Gegen die Wohnungsinhaberin ermittelt die Dienststelle nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Körperverletzung

Am Sonntagmorgen, um 03:20 Uhr, gerieten zwei Männer, in einer Gaststätte, in der Schenkgasse, aneinander. Der zunächst verbale Streit schaukelte sich immer weiter hoch und eskalierte schließlich. Der bis dato noch unbekannte Täter ergriff einen Glasbierkrug und zerschlug diesen am Kopf seines 32 jährigen Kontrahenten. Dieser zog sich hierbei eine Schnittverletzung im Bereich der linken Gesichtshälfte zu. Der Täter selbst entkam nach der Tat, bis zum Eintreffen der Streife, unbekannt. Hinweise auf den Täter nimmt die PI Coburg unter Tel. 09561/6450 entgegen.

Mit Alkohol am Steuer

Am Sonntagmorgen, kurz nach 02 Uhr, stoppten Beamte der Polizeiinspektion, in der Viktoriastraße einen Pkw. Währen der anschließenden, routinemäßigen Verkehrskontrolle, stellten sie beim 27 jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Der hierauf durchgeführte Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0.36 mg/l (=0.72 Promille). Der Fahrzeuglenker musste die Beamten daraufhin in die Polizeidienststelle begleiten und dort noch einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführen. Dieser ergab einen Wert von 0,64 Promille. Es erwartet ihn nun ein Bußgeld in Höhe von 500.-Euro und ein Monat Fahrverbot.

Landkreis Coburg

Ebersdorf b.Coburg

Am Samstag, 19.02.22, um 20:50 Uhr, verunglückte ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ebersdorf b.Coburg, während der Anfahrt zum Einsatzort. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt neun Wehrmänner. Sie waren unterwegs zu einem Einsatz nach Weidhausen und sollten die dortige Feuerwehr bei Löscharbeiten anlässlich eines Scheunenbrandes unterstützen.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)