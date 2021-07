Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Blaulichtmeldungen aus Stadt und Landkreis Coburg vom Samstag, 31.07.2021

Unfallflucht

COBURG – Am Freitag in der Zeit von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Karchestraße ein silberfarbener Honda Jazz von einem bislang unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich einfach aus dem Staub und hinterließ einen Streifschaden am Heck des Honda von mehreren hundert Euro.

Pkw zerkratzt

COBURG – Von einem bis dato Unbekannten wurde ein schwarzer 1er BMW, der in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße parkte, beschädigt. Die Polizeiinspektion Coburg sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der Unbekannte hat vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die hintere Tür der Beifahrerseite verkratzt und dabei einen Schaden im dreistelligen Eurobereich angerichtet.

Mehrere Polizeieinsätze im Coburger Innenstadtbereich

COBURG – In diesem Zusammenhang wurde die Coburger Polizei gegen 23.00 Uhr in den Hofgarten gerufen, da mehrere feierwütige Jugendliche ihren Übermut in Form von einer „Lärmbelästigung“ freien Lauf ließen.

Ein Großteil der jungen Leute suchte jedoch nach Erblicken der eingesetzten Beamten das Weite. Für einen augenscheinlich alkoholisierten jungen Mann aus Neustadt bei Coburg endete der Abend jedoch in einer Zelle der Polizeiinspektion Coburg, da dieser immer wieder aggressiv gegenüber den Polizeibeamten auftrat und sich kontinuierlich gegen den ihn ausgesprochenen Platzweis widersetzte.

Bei einem 25-jähirgen Coburger stellten Jugendkontaktbeamte eine geringe Menge an Rauschmittel sicher, als dieser einer Personenkontrolle am Judenberg unterzogen wurde.

Auf den Mann, der nicht im Besitz eines gültigen Ausweisdokumentes war, kommt jetzt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Zwei Scherzbolde haben eine Schranke vom Parkhaus Mauer, Einfahrt Am Viktoriabrunnen, aus der Halterung entfernt und entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge teilte dies einer Polizeistreife mit. Durch die eingesetzten Beamten konnte die Schranke im Parkhaus wieder aufgefunden werden. Die Schranke wurde wieder in ihre Halterung eingesetzt. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Zu guter Letzt kam es am frühen Samstagmorgen zu einer Körperverletzung im Bereich des Bürglaß.

Dem Vernehmen nach, wurde eine 17-jähirge Schülerin grundlos von einer bislang unbekannten Duo angegriffen. Der weibliche Part hatte es auf die junge Dame abgesehen und der männliche Täter schlug auf drei weitere junge Damen ohne ersichtliche Gründe ein. Alle Vier wurden hierbei leicht verletzt.

Die hinzugerufene Polizeistreife konnte jedoch das „Schlägerpaar“ kurze Zeit später am Judentor feststellen. Eine Anzeige wegen Körperverletzung ist die Folge.

Verkehrsunfall

GROßHEIRATH – Zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person wurde die Coburger Polizei am Freitagvormittag gerufen.

Um 10.45 Uhr befuhr ein 51-jähriger mit seinem Kraftrad die B4. Zum gleichen Zeitpunkt wollte jedoch der 60-jährige Lenker eines Citroen Berlingo von der CO12 kommend auf die Bundesstraße einfahren und übersah hierbei den Kradfahrer. Folglich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Glücklicherweise zog sich der Zweiradfahrer hierbei nur leichte Verletzungen zu. Jedoch wurde sein Krad durch den Zusammenprall so schwer beschädigt, dass dieses nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der entstandene Sachschaden an beiden Gefährten wird nach ersten Einschätzungen auf 11.000 Euro beziffert.

