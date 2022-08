Polizeibericht Coburg: Die Blaulicht-Meldungen vom Wochenende

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Coburg vom 13.08.2022

Stadtgebiet Coburg

Verkehrsunfall mit Nachspiel

Coburg, Scheuerfeld

Auf dem Parkplatz eine Apotheke streifte bei Ausparken ein ausländischer Mitbürger einen auf dem Gehweg parkenden Pkw. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1000,- €. Im Rahmen des Unfalls betitelte die Fahrerin des angefahrenen Pkw den Unfallverursacher als „Scheiß Ausländer“. Die hinzugerufene Streife nahm den Unfall sowie eine Anzeige wegen Beleidigung auf.

Coburg

Am 12.08.22 wurde die Polizei zu einem Unfall mit Personenschaden zum Johann-Strauß-Platz gerufen. Gegen 16.30 Uhr wollte eine Frau einen Brief in den dortigen Briefkasten werden. Sie hielt dazu mit ihrem Pkw auf der leicht abschüssigen Straße oberhalb des Briefkastens an und verließ ihr Fahrzeug. Dabei ließ sie den Motor laufen und hatte folglich keinen Gang eingelegt. Ob die Frau die Feststellbremse eingelegt hatte oder sich auf die Anfahrthilfe ihres Pkw verlies ist ungeklärt. Der Pkw fing das Rollen an, was die Frau auch bemerkte. Die Frau lief zu ihrem Fahrzeug zurück, öffnete die Tür und versuchte noch in das rollende Fahrzeug einzusteigen. Das Fahrzeug rollte mit der geöffneten Fahrertür, in der die Frau noch stand, gegen ein dort geparktes Fahrzeug. Dabei quetschte es die Frau zwischen ihrem Pkw und der Fahrertür ein und zog die Frau mit. Das Fahrzeug rollte weiter und stieß im Anschluss mit dem vorderen linken Kotflügel sowie der Fahrertür gegen einen Begrenzungspfosten, wo der Pkw zum Stehen kam. Ersthelfer fanden die Frau neben ihrem Fahrzeug liegend vor und alarmierten die Rettungskräfte. Die Frau wurde zur weiteren Abklärung ins Klinikum Coburg verbracht.

Coburg

Zu einem lautstarken Beziehungsstreif kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Theaterplatz in Coburg. Im Verlauf des Streites gab der Mann seiner Freundin eine Ohrfeige und machte sich im Anschluss aus dem Staub. Der hinzugezogener Rettungsdienst sah nach Begutachtung der Geschädigten keinen akuten Behandlungsbedarf. Eine Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Landkreis Coburg

Weitramsdorf, Unfallflucht

Am 11.08.22 um 17:30 Uhr stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen Pkw im Eichenweg auf einen Anwohnerparkplatz ab. Als er am 12.08.22 gegen 15:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Da der Geschädigte keinen Hinweis auf den Verursacher an seinem Fahrzeug fand, wandte er sich an die Polizei.

Wer hat den Unfall mitbekommen? Bitte melden sie sich bei der Polizei Coburg unter 09561/645-0

Untersiemau, Unfallflucht

Am 12.08.22 gegen 18.00 Uhr wollte eine Frau bei den Teichen im Langen Graben ausparken. Dabei stieß sie beim Vorwärtsfahren gegen einen dort als Begrenzung angebrachten Holzstamm, der auf mehreren Steinen aufgelegt war und hob diesen an.

Bei anschließenden zurücksetzen fällt der Baumstamm von der Stoßstange und schlägt gegen zwei weitere, dort abgestellte Fahrzeug. Der Beifahrer stieg daraufhin aus und inspizierte sowohl die beiden anderen als auch das eigene Fahrzeug. Danach sieg er wieder ein und die Fahrzeugführerin fuhr in unbekannte Richtung davon. Da aufmerksame Zeugen das Kennzeichen ablesen konnten, sollte die Ermittlung der Unfallverursacherin kein größeres Problem darstellen. Auf die Verursacherin kommt nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

