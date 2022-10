Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 16.10.2022

Beim Ausweichen gegen die Leitplanke gefahren

WEIDHAUSEN B. COBURG - LKR. COBURG. Am Samstagnachmittag befuhr ein 79-Jähriger die Mühlgasse

und anschließend die Verbindungsstraße bergauf in Richtung Mühlleite. Dort kam ihm in einer Kurve ein unbekanntes Fahrzeug entgegen.

Der Peugeot-Fahrer musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einer Leitplanke.

Der Schaden an seinem Auto beläuft sich auf circa 6000,-- Euro. Hinweise zum Unfallgegner nimmt die

Polizeiinspektion Neustadt b. Coburg unter 09568/9431-0 entgegen.

Unfall durch ausgehobenen Gullydeckel

RÖDENTAL - LKR. COBURG. Bislang Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag in der Brückenstraße

in Rödental einen Gullydeckel ausgehoben und am Fahrbahnrad abgelegt. Eine Autofahrerin, die dies zu spät bemerkte,

überfuhr den gusseisernen Deckel und beschädigte dabei ihr Fahrzeug. Das rechte Vorderrad musste noch an der Unfallstelle gewechselt werden.

Außerdem wurden noch zwei Leitpfosten herausgerissen und in die angrenzende Wiese geworfen.

Die Polizei Neustadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt b. Coburg

unter 09568/9431-0 entgegen.

Außenspiegel abgefahren

RÖDENTAL - LKR. COBURG. Den Spiegel eines geparkten VW Multivan hat ein bislang Unbekannter am Sonntagvormittag

in der Ostpreußenstraße abgefahren. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle.

Hierbei soll es sich um einen Lkw mit rotem Kofferaufbau und der Aufschrift eines Umzugsunternehmen gehandelt haben.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Neustadt b. Coburg unter 09568/9431-0 entgegen.

Pressebericht Polizeiinspektion Coburg vom 16.10.2022

Stadt Coburg

COBURG. Amazon-Konto gehackt, E-Mails manipuliert

Das Amazon-Konto eines Mannes wurde gehackt und darüber wurden Wertkarten bestellt. Gleichzeitig wurde das E-Mail-Konto des Geschädigten so manipuliert, dass alle Nachrichten, die von Amazon kamen, herausgefiltert wurden. So blieben die Bestellungen der Wertkarten lange unentdeckt und es entstand ein Gesamtschaden von über 3000,- €

COBURG. Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

In einem Verbrauchermarkt in Dörfles-Esbach wurde einer 80-jährigen Frau die Handtasche gestohlen. Ein ausländischer Unbekannter sprach die ältere Dame an und lenkte sie dadurch so ab, dass er unbemerkt die Handtasche, die am Einkaufswagen hing, an sich nehmen konnte. Als das Fehlen der Handtasche bemerkt wurde, hatte sich der Täter bereits entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600,- €

COBURG-SCHEUERFELD. Betrunken Auto gefahren

Am Samstag wurde gegen 20.30 Uhr in Scheuerfeld ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde beim Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Alkomaten-Test ergab einen Wert von 1,86 Promille. Daraufhin wurde der Pkw verkehrssicher abgestellt, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Blutentnahme bei Fahrer durchgeführt.

COBURG.

Während einer Streifenfahrt konnten die Beamten in der Nacht auf Sonntag einen jungen Mann dabei beobachten, wie er auf dem Heimweg in der Badergasse auf den Boden und gegen eine Hausfassade urinierte. Von der Beamten angesprochen zeigte sich der Betroffene diskussionsfreudig und uneinsichtig. Dem jungen Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Landkreis Coburg

MEEDER. Forellen gestohlen

Aus zwei Teichen an der Ortsverbindungsstraße von Meeder nach Drossenhausen wurden in der Zeit vom 01.04. bis 01.10.2022 insgesamt rund 90 Forellen gestohlen. Zeugen, die im letzten halben Jahr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Coburg unter der 09561/645-0

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 09.10.2022

Unfall mit drei Leichtverletzen

WEIDHAUSEN - LKR. COBURG - Am Samstagmittag wollte eine 37-jährige Frau mit ihrem Seat von der Straße „Kappel“ in die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten Renault Megane, welcher mit drei Personen besetzen war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge erlitten die Insassen des Megane allesamt leichte Verletzungen, welche jedoch keine ärztliche Behandlung vor Ort nötig machten. Der Sachschaden an den beiden PKW liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 09.10.2022

Stadtgebiet Coburg

COBURG – Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagvormittag auf dem Obi Parkplatz auf der Lauterer Höhe in Coburg. Hier wurde ein geparkter, rumänischer Pkw angefahren. Der Unfall muss sich laut ersten Ermittlungen zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr ereignet haben. Nachdem der Unfallverursacher das Fahrzeug angefahren und beschädigt hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zu tief ins Glas geschaut

COBURG – Nicht schlecht staunten Beamte der Polizeiinspektion Coburg bei der Kontrolle eines Mannes der mit seinem Pkw auf der B4 in Richtung Innenstadt unterwegs war. Auf sich aufmerksam machte der 56-Jährige Coburger, da er in Schlangenlinien fuhr und hierzu die gesamte Fahrbahn benötigte. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle fiel er den aufnehmenden Beamten fast in die Arme. Ein Test am Alkomaten bestätigte den Verdacht, 3,4 Promille zeigte das Testgerät an. Nach der anschließenden Blutentnahme im Klinikum musste der Coburger seinen Führerschein und den Fahrzeugschlüssel bei den Beamten abgeben.

Gut gefüllte Hafträume der Coburger Polizei

COBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereigneten sich mehrere Schlägereien im Coburger Steinweg. Bei der ersten Auseinandersetzung fiel der 39-jährige, türkischstämmige Coburger bereits im Vorfeld negativ auf, als er vor einer Lokalität im Steinweg mit dem Türsteher in Streit geriet. Hier wurde ihm durch die Polizei bereits ein Platzverweis ausgesprochen, da er hier schon deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ca. 2 Stunden später fiel der junge Mann erneut im Steinweg auf, als die Beamten in anderer Sache vor Ort waren. Nach dem er sich unbelehrbar zeigte und sich immer wieder in die Amtshandlungen einmischte wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Er wurde gefesselt und in den Hafträumen der PI Coburg ausgenüchtert. Zwei Polizisten wurden hierbei leicht verletzt. Der Trunkenbold muss sich nun u.a. wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Auch der zweite Schlafgast bei der Coburger Polizei hatte dem Alkohol ordentlich gefrönt. Aufgrund dieser Tatsache wurde er durch den Sicherheitsdienst einer Lokalität im Steinweg des Hauses verwiesen. Hierüber war der 31-jährige Münchner so erzürnt, dass er umstehende Passanten anpöbelte. Diese bislang unbekannten Passanten ließen sich nicht lange bitten und schlugen auf den jungen Mann ein. Hierdurch erlitt er mehrere Verletzungen im Gesicht. Verärgert über seine Niederlage trat der Münchner den Außenspiegel eines umstehenden Taxis ab. Auch als die Coburger Polizeibeamten eintrafen zeigte sich der Störenfried von seiner besten Seite. Er beleidigte alle anwesenden Beamten mit zahlreichen Schimpfwörtern und bespuckte sie. Letztlich musste auch er unter Zwang in Gewahrsam genommen werden. Zuvor musste er allerdings noch medizinisch versorgt werden, da er aus der vorherigen Auseinandersetzung zahlreiche Verletzungen davon trug. Auch den verständigten Rettungskräften war er scheinbar nicht wohlgesonnen. Denn als diese ihn behandeln wollten trat er einem Sanitäter beim Verbringen in den Rettungswagen mit voller Wucht gegen die Brust. Unter anhaltenden Drohungen gegen die Beamten wurde er im Klinikum Coburg erstversorgt und anschließend ebenfalls in den Hafträumen bei der PI Coburg untergebracht. Auch ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Aller guten Dinge sind drei

Als dritter im Bunde schaffte es 24-jähriger Weitramsdorfer einen Schlafplatz bei der Coburger Polizei zu ergattern. Auch er hatte zuvor ordentlich gezecht. Schließlich wollte er mit dem Taxi nach Hause fahren. Doch als er sich gegenüber dem Taxifahrer ungebührlich verhielt, beendete dieser die Fahrt und bat den Gast auszusteigen. Dieser weigerte sich das Taxi zu verlassen. Kurzerhand erreichte das Taxi seine Endstation für den Fahrgast, die Polizeiinspektion Coburg. Hier wurde der junge Mann bereits durch die Beamten erwartet. Auch ihnen gegenüber verhielt er sich äußert aggressiv und musste aus dem Taxi gezogen werden. Da er sich nicht beruhigen ließ wurde auch in der Zelle untergebracht.



Landkreis Coburg



Grub am Forst - Ein 56-jähriger aus Grub war am Samstagnachmittag, gegen 13:45 Uhr mit seinem grauen Renault im Steinweg in Grub am Forst unterwegs. Hier kam ihn ein bislang unbekannter Lkw entgegen. Da der Lkw immer weiter auf seine Fahrbahnseite kam musste der Pkw Fahrer ausweichen und kam leicht von der Fahrbahn ab. In der Folge touchierte er eine dort befindliche Sandsteinmauer. Sowohl an der Mauer wie auch am Pkw entstanden Sachschäden von insgesamt 5000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Weitramsdorf - Am Samstagnacht führte die Coburger Polizei Verkehrskontrollen in Weitramsdorf durch. Als Ergebnis der Kontrolle müssen zwei Anwohner in der nächsten Zeit für 1 Monat zu Fuß gehen. Hintergrund war jeweils ihre Fahrtüchtigkeit, welche nicht den Regeln des Straßenverkehrs entsprachen. Mit knapp 0,7 und 0,8 Promille lagen die Werte der Alkoholtests doch deutlich über den erlaubten Grenzen. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige, ein einmonatiges Fahrverbot und natürlich ein saftiges Bußgeld.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 08.10.2022

- keine presserelevanten Vorkommnisse –

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 08.10.2022

Die Verkehrspolizei Coburg sucht nach dem Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen Freitagvormittag auf der Bundesstraße 4 bei Creidlitz ereignet hatte. Ein 19-Jähriger Coburger fuhr hier gegen 07:30 Uhr mit seinem silbernen Pkw Mitsubishi Spacestar auf der B4 in Richtung Bamberg. Zwischen den Ausfahrten B303 Ri. Schweinfurt und B303 Richtung Kronach wollte der 19-Jährige auf die linke Fahrspur wechseln, um einfahrenden Fahrzeugen Platz zu machen. Hierbei übersah er einen links neben sich fahrenden silbernen oder grauen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Dabei kam es zum Kontakt zwischen der vorderen linken Seite des Mitsubishi und der rechte Seite des unbekannten Pkw. Nach dem Anstoß zog der 19-Jährige sofort zurück auf die rechte Fahrspur, hielt anschließend aber nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Lichtenfels fort. Erst am Abend des Unfalltages kam der Verursacher zur Polizei und meldete das Unfallereignis. Seinen Angaben zufolge soll auch das andere Fahrzeug, der unbekannte silberne Pkw, seine Fahrt fortgesetzt haben. Ob dieser den Anstoß überhaupt bemerkt hat, ist nicht bekannt. Am Mitsubishi des Coburgers wurde der vordere linke Kotflügel leicht eingedrückt und verkratzt, die Schadenshöhe beträgt rund 1500 Euro. Eine Begutachtung des Schadens durch Spezialisten der Verkehrspolizei Coburg ergab keine Hinweise auf das zweite beteiligte Fahrzeug. Der Unfallverursacher konnte sich zudem nur daran erinnern, dass es sich wohl um einen silbernen oder grauen Pkw gehandelt haben soll. Zeugen des Unfallgeschehens, die sachdienliche Hinweise geben können, werden deshalb gebeten, sich mit der Polizei in Coburg in Verbindung zu setzen. Gegen den 19-Jährigen Coburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Stadtgebiet Coburg

Nach Ladendiebstahl aus dem Staub gemacht

COBURG. In einem Drogeriemarkt in der Spitalgasse steckte ein unbekannter Dieb insgesamt acht Getränkedosen in einen mitgebrachten Stoffbeutel und wollte den Drogeriemarkt verlassen. Als er von einer Mitarbeiterin daraufhin angesprochen wurde behauptete er, die Dosen gekauft zu haben. Die Mitarbeiterin forderte ihn auf die Dosen zur Überprüfung herauszugeben, was der Dieb auch tat. Während die Mitarbeiterin die Dosen scannte entfernte sich der Dieb aus dem Geschäft. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, waren die Getränkedosen gestohlen.

Amtsbekannter an einem Tag gleich dreimal auffällig

COBURG. Ein amtsbekannter Mann wurde gestern gegen 17.15 Uhr am Thüringer Kreuz auf einem Fahrrad, mit beiden Beinen auf dem Boden stehend und an der Ampel wartend gesehen und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde bei ihm ein Alkoholwert von über 1,8 Promille festgestellt, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Bei der Überprüfung des mitgeführten Fahrrades stellte sich heraus, dass dies wegen Diebstahls ausgeschrieben ist. Das Fahrrad wurde daraufhin von der Polizei einbehalten.

Etwa 1 ½ Stunden später wurde von einem Verbrauchermarkt auf der Lauterer Höhe ein Ladendiebstahl gemeldet. Wie sich hier herausstellte handelte es sich beim Täter wieder um den bereits auffällig gewordenen amtsbekannten Mann. Er hatte eine kleine Flasche Schnaps, eine Packung Reis sowie einen Saitenschneider mitgehen lassen.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Oberfranken vom 08.10.2022

Einbruch in Einfamilienhaus

NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Im Laufe des Freitags brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Neustadt b.Coburg ein. Die Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher am Freitag, zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr, über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Heusingerstraße. Dabei richteten sie einen Sachschaden von circa 1.500 Euro an. Unbemerkt gelang ihnen dann die Flucht. Ob oder was die Täter entwendet haben, steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die am Freitag, insbesondere in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Heusingerstraße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

