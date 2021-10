Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Coburg vom Samstag, 09.10.2021

A73/Anschlussstelle Coburg: Umgekippt und Fahrbahn blockiert

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Anschlussstelle Coburg der A 73 zu einem Verkehrsunfall: Ein Paketzusteller hatte mit seinem Transporter die Autobahn in Richtung Suhl befahren. In der Ausfahrt kam er aus bislang unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier fuhr er derart unglücklich auf die Schutzplanke auf, dass das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegend die Fahrbahn blockierte.

Der 24-jährige Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Anschlussstelle Coburg musste für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom Samstag, 09.10.2021

Stadtgebiet Coburg

Volltrunken gestürzt

COBURG. Ein 20-Jähriger stürzte am Freitagabend aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf der Straße und zog sich eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Hinzueilende Passanten wies er aggressiv und barsch ab. Der verständigte Rettungsdienst wurde deshalb von einer Polizeistreife unterstützt. Nach der erforderlichen Behandlung im Klinikum wollte der junge Mann partout nicht zur Überwachung dort bleiben. Da er außerdem unbedingt wieder in die Innenstadt zum Feiern wollte, sahen die Beamten keine andere Möglichkeit als ihn mit zur Dienststelle zu nehmen. Die restliche Nacht musste in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Unfallflüchtigen ermittelt

COBURG. Anwohner beobachteten am Freitagmittag, wie ein Pkw-Fahrer beim Rangieren im Vorderen Floßanger gegen einen Metallpfosten fuhr. Im Anschluss stieg der Fahrer aus, begutachtete den Schaden und entfernte sich von der Unfallstelle. Neben dem abgelesenen Kennzeichen konnten die Zeugen auch eine gute Fahrerbeschreibung abgeben, woraufhin der Täter namentlich ermittelt werden konnte. Da der Unfallverursacher seine Meldepflichten missachtete, muss er sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Landkreis Coburg

Pkw beschädigt

UNTERSIEMAU, LKR. COBURG. Am Freitagmorgen parkte eine Erzieherin ihren weißen Multi-Van auf dem Parkplatz des Kindergartens in der Pestalozzistraße. Gegen 15.30 Uhr, stellte die Dame eine Delle an ihrer linken Fahrzeugseite fest. Das Unfallbild deutet darauf hin, dass der Schaden durch eine geöffnete Fahrzeugtüre verursacht wurde. Vermutlich hatte der Pkw des Verursachers die Farbe Blau. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-140.

