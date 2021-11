Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg für Samstag, 06. November 2021

Stadtgebiet Coburg

Ohne Führerschein unterwegs

Am Freitagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Coburg im Kanonenweg einen Pkw der Marke Seat. Hierbei gab der 26-jährige Fahrzeugführer zunächst an, seinen Führerschein verloren zu haben. Die Polizisten konnten jedoch schnell ermitteln, dass der junge Mann nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Das Fahrzeug hatte er sich von einem Bekannten aus Römhild geliehen. Dieser wusste offensichtlich, dass der 26-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die beiden Männer müssen sich jetzt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw. der Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Am frühen Freitagabend stand ein 21-Jähriger mit seinem Pkw in der Rosenauer Straße am rechten Fahrbahnrand. Beim Vorbeifahren streifte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem rechten Außenspiegel, den linken Außenspiegel des stehenden Fahrzeugs. Da der Unfallverursacher nicht anhielt, fuhr der junge Mann ihm ca. 500 Meter hinterher. An dessen Wohnanschrift stellte er den 48-Jährigen schließlich zur Rede. Zusätzlich informierte er die Polizei. Die kurz darauf eintreffenden Beamten konnten die vermeintliche Unfallursache schnell ermitteln. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von 2,58 Promille. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. Zusätzlich wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 1.400,- Euro.

Unfallflucht in der Pettenkoferstraße

Am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, parkte ein 37-jähriger Coburger seinen weißen Pkw der Marke Volkswagen in der Pettenkoferstraße am Straßenrand. Am nächsten Tag, gegen 13:00 Uhr, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500,- Euro. Am Fahrzeug des Geschädigten konnte blauer Fremdlack gesichert werden. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0.

Landkreis Coburg

- Kein Beitrag -

