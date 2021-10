Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg für Samstag, 30. Oktober 2021

Stadtgebiet Coburg

Reifenklau

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden bei einem Autohaus in der Neustadter Straße zwei Reifenkomplettsätze von Ausstellungsfahrzeugen im Wert von insgesamt 7000 Euro abmontiert und entwendet. Die Fahrzeuge standen im Außenbereich und wurden auf Pflastersteinen aufgebockt. Wer Täterhinweise geben kann setzt sich bitte mit der PI Coburg unter 09561/645-0 in Verbindung.

Figurenklau

Bereits am Mittwoch zwischen 16:30 und 16:45 Uhr kam es in einer Buchhandlung in der Spitalgasse zum Diebstahl von 83 sogenannten Tonie-Figuren. Die Figuren befanden sich auf einem Verkaufsständer im Untergeschoss des Geschäfts. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt immerhin stolze 1217 Euro. Beim Täter könnte es sich um einen Dieb handeln, welcher überregional tätig ist, da ähnliche Fälle bereits aus Bayreuth, Schweinfurt und Fürth bekannt sind. Hier wird der Täter wie folgt beschrieben: männlich, ca. 20-25 Jahre alt, extrem lange Haare, schwarze Sporttasche. Wer Hinweise auf den Täter geben kann setzt sich bitte mit der PI Coburg unter 09561/645-0 in Verbindung.

Unfallflucht

Am Freitag wurde in der Zeit von 08:00-13:00 ein bei der Uferstraße 19 abgestellter schwarzer Dacia Sandero angefahren und nicht unerheblich an der Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann meldet sich bitte ei der PI Coburg unter Tel.: 09561/645-0

Kleiner Ausreißer

Auf leisen Sohlen stahl sich am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr ein 4 jähriger kleiner Junge unbemerkt von seinen Aufsichtspersonen im Coburger Norden davon. Damit nicht genug: Eine Fahrt mit dem Stadtbus sollte es dann auch noch sein. Vermutlich durch die hintere Tür gelangte der Knirps in den Bus und genoss die kleine Rundfahrt bis zur Lauterer Höhe. Hier fiel der junge Mann dann einer Dame auf, die Polizei wurde verständigt. Außer dem Vornamen und dem Umstand das der kleine Mann zuvor im Kindergarten gewesen sein wollte, war zunächst nichts bekannt. Deshalb war nun eine Gratisfahrt mit dem coolen Polizeiauto zur Dienststelle angesagt, welche der Abenteurer auch sichtlich genoss. Auch in der Dienststelle wurde der Ausreißer bestens versorgt und hatte sichtlich seine Freude beim Naschen und Spielen mit den Polizisten. Letztendlich konnten die Eltern telefonisch erreicht werden. Sie holten ihren unversehrten Sprößling erleichtert ab. Der Ausflug hat dem 4 Jährigen mal so richtig gefallen. Es wurde aber natürlich versucht ihm klar zu machen, dass dies unbedingt eine einmalige Sache gewesen sein muss.

Außenspiegel abgetreten

Am Freitag kurz nach 21 Uhr trat ein bislang unbekannter Jugendlicher am Schloßplatz den linken Außenspiegel von einem Mercedes ab. Der etwa 13 Jahre alte schlanke junge Mann trug eine Fransenjacke und einen auffälligen schwarzen Pulli mit der Aufschrift „superdry“. Im Anschluss lief der Vandale in den Hofgarten und konnte unerkannt entkommen. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer Hinweise geben kann setzt sich bitte mit der PI Coburg unter Tel.: 09561/645-0 in Verbindung.

Landkreis Coburg

