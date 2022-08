Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 20.08.2022

Ohne Führerschein aber mit Alkohol unterwegs

Coburg

Bei der Kontrolle eines 56jährigen Autofahrers am Freitagabend in der Fröbelstraße in Coburg nahm die Streifenbesatzung starken Alkoholgeruch aus dem Pkw wahr. Ein Alkotest ergab einen Wert von annähernd zwei Promille. Der Fahrer hatte keinen Führerschein mehr, da dieser erst vor vier Tagen beschlagnahmt wurde. Hier hatte der Pkw-Fahrer mit über zwei Promille Alkohol im Blut einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Neben einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn nun eine weitere Anzeige wegen des Fahrens ohne Führerschein. Auf die Fahrerlaubnis wird er wohl noch geraume Zeit verzichten müssen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 20.08.2022

Alkoholisierter Pkw-Fahrer

Rödental - LKR. COBURG

Unter dem Einfluss von Alkohol war am Samstagabend ein 26-jähriger Rödentaler in Mittelberg unterwegs. Zur allgemeinen Verkehrskontrolle stoppten die Streifenbeamten den Fahrer eines Opel Astra gegen 22:40 Uhr in der Mittelberger Straße. Dabei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Der gerichtsverwertbare Atemalkoholtest ergab 0,78 Promille. Den Mann erwartet nun eine Geldbuße von 500 Euro sowie ein Fahrverbot.

Fahrrad entwendet

Neustadt bei Coburg - LKR. COBURG

Zwischen dem 15.08.2022 und dem 18.08.2022 entwendete ein unbekannter Täter ein Bulls Mountainbike in der Heidestraße in Neustadt bei Coburg. Der Geschädigte stellte sein grün/schwarzes Fahrrad mit 27.5 Zoll Felgen am 15.08.2022 gegen 10:30 Uhr in den Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses. Als er am 18.08.2022 gegen 14:30 Uhr zurückkam, war das Mountainbike nicht mehr vor Ort. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 600 Euro.

Wer Angaben zu dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg unter der Telefonnummer 09568/ 9431-0 zu melden.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com