Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom Samstag, 09.07.2022

Stadtgebiet Coburg

Zwei Verkehrsunfälle innerhalb kürzester Zeit

COBURG – Zu zwei Verkehrsunfällen mit einer leichtverletzten Person und erheblichen Sachschaden wurde die Coburger Polizei am Freitagvormittag gerufen.

Den Anfang machte um 09.45 Uhr die 65-jährige Lenkerin eines VW up. An der Kreuzung Lauterer Straße/Querstraße übersah die Dame den vorfahrtsberechtigten Opel einer 72-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Jedoch beläuft sich der Schaden an beiden Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro.

Bei dem zweiten Unfall um kurz nach 11.00 Uhr in der Hindenburgstraße, musste eine 43-jährige Coburgerin ihren VW Polo verkehrsbedingt stoppen. Dies übersah jedoch der Fahrer eines Ford Transit und fuhr auf das Heck des Polo auf. Durch die Wucht des Anstoßes zog sich die Polofahrerin ein HWS zu und wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum Coburg gebracht.

Die Coburger Polizisten nahmen die Verkehrsunfälle auf und ermitteln gegen die Unfallverursacher wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Ohne Versicherungsschutz, betrunken und mit Betäubungsmittel auf E-Scooter unterwegs

COBURG – Nicht schlecht staunten Beamte der Polizeiinspektion Coburg bei der Kontrolle eines junges Mannes der mit seinem E-Scooter in der Callenberger Straße kurz vor Mitternacht unterwegs war. Auf sich aufmerksam machte der 35-Jährige Coburger, da er ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle nahmen die aufnehmenden Beamten dann noch Alkoholgeruch wahr. Ein Test am Alkomaten bestätigte den Verdacht, 0,6 Promille zeigte das Testgerät an. Zu guter Letzt kam noch eine geringe Menge Betäubungsmittel zum Vorschein.

Insgesamt drei Anzeigen hat sich der Mann bei seiner nächtlichen Ausfahrt eingehandelt.

Ungebetener Fahrgast

COBURG – Dem Alkohol geschuldet ist wohl das Verhalten eines jungen Mannes, der am Samstagmorgen kurz vor 06.00 Uhr, kurzerhand in einen Pkw stieg, der verkehrsbedingt in der Mohrenstraße halten musste. Der Fahrzeugführer staunte nicht schlecht, als der 26-jährige Coburger die Türe seines Wagens öffnete, auf dem Beifahrersitz Platz nahm und ohne ein Wort zu sagen sofort einschlief. Da sich der Mann nicht anderes zu helfen wusste, brachte er den schlafenden Trunkenbold zur Wache der Polizeiinspektion Coburg. Hier konnte der junge Mann geweckt und seiner zuvor verständigten Mutter übergeben werden.

Unbekannter beschädigt Polizeiauto – Zeugen gesucht

COBURG – Ein bislang Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, ein entzündetes Stück Papier auf den Hinterreifen eines uniformierten Dienstwagens, der im Steinweg geparkt war, gelegt. Glücklicherweise wurde dies rechtzeitig von den eingesetzten Beamten bemerkt und es kam zu keinem Schaden an dem Dienstwagen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Rufnummer 09561/645-0 sachdienliche Zeugenhinweise.

Landkreis Coburg

Vermisste 14-Jährige aus Brandenburg in Großheirath aufgetaucht

GROßHEIRATH – Glücklich endete eine Vermisstensuche der Polizei am frühen Samstagmorgen.

Eine 14-jährige Schülerin wurde seit Freitagmittag vermisst. Das Mädchen aus Ruhland in Brandenburg wurde von ihren Eltern bei der Polizei in Potsdam als vermisst gemeldet.

Eine Spur der Ausreißerin führte in den Itzgrund, wo die Schülerin unversehrt in Großheirath durch Kräfte Polizei Coburg und der Bereitschaftspolizei aufgegriffen werden konnte.

Bis zur Abholung der Eltern, die aus Brandenburg anreisen, wird die junge Dame in einem Mädchenwohnheim in Coburg untergebracht.

