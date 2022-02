Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Inspektion Coburg vom Samstag, 5. Februar2022

Stadtgebiet Coburg

Alkoholisiert am Steuer

COBURG – Innerhalb einer Stunde stellten Beamte der Polizeiinspektion Coburg bei einer Verkehrskontrolle auf der B4 bei zwei Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest.

Den Anfang machte eine 33-jährige Dame, die mit ihrem Nissan um kurz nach 23.00 Uhr kontrolliert wurde. Ein freiwillig durchgeführter Test am Alkomaten erbrachte einen Wert von 0,68 Promille. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Um kurz nach Mitternacht kontrollierten die eingesetzten Beamten einen 36-jährigen Smartfahrer. Auch hier konnten die Ordnungshüter Alkoholgeruch wahrnehmen, was der Test am Alkomaten auch mit 0,88 Promille bestätigte.

Beide Fahrzeugführer wurden deshalb angezeigt. Ein einmonatiges Fahrverbot sowie ein saftiges Bußgeld ist die Folge.

Mehrere Jugendliche am Reiterdenkmal

COBURG – In diesem Zusammenhang wurde die Coburger Polizei gegen 20.30 Uhr in den Hofgarten gerufen, da mehrere „Halbstarke“ ihren Übermut in Form von „Lärmbelästigung“ und „Flaschen schmeißen“ freien Lauf ließen. Ein Großteil der jungen Leute suchte jedoch nach Erblicken der eingesetzten Beamten das Weite. Ein Fremdschaden entstand glücklicherweise durch den hinterlassenen Unrat sowie den Scherben der zerdepperten Flaschen nicht.

Jedoch konnten die eingesetzten Beamten vor Ort eine erheblich alkoholisierte 14-jährige Schülerin feststellen. Das Mädchen wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut ihrer Mutter gegeben.

Dumm gelaufen ist es auch für zwei alkoholisierte Personen aus der Gruppe, die kurze Zeit später durch die eingesetzten Beamten kontrolliert wurden. Sie erhielten aufgrund ihres Zustandes einen Platzverweis für den Coburger Hofgarten und die Innenstadt.

Landkreis Coburg

kein Beitrag

