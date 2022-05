Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 14. Mai 2022

Stadtgebiet Coburg

COBURG – Eine Alkoholfahrt deckten Coburger Polizisten am Samstag, kurz nach Mitternacht, in Coburg auf.

Gegen 00.20 Uhr kontrollierten die Beamten einen 30-jährigen Hyundaifahrer im Weichengereuth. Alkoholgeruch aus dem Fahrzeuginneren führte zu einem Alkotest bei dem jungen Mann. Dieser ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Fahrt war somit zu Ende und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr mit einem nicht unerheblichen Bußgeld und einem einmonatigen Fahrverbot folgt.

COBURG – Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Auf ein rot-schwarzes E-Bike der Marke KALKHOFF hatte es ein Unbekannter am Freitag in der Zeit von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr abgesehen. Der dreiste Dieb entwendete das hochwertige Rad aus einem nicht verschlossen Lagerraum einer Apotheke in der Judengasse. Den Wert des Rades beziffert der Eigentümer auf rund 5.000 Euro.

COBURG – Dreister Handydieb

Ziemlich dreist war am Freitagmittag ein bislang Unbekannter, der aus der Damen-Toilette vom Parkhaus Mauer ein iPhone entwendete.

Die Eigentümerin des Mobiltelefons ließ gegen 14.00 Uhr ihr Mobiltelefon kurz dort liegen. Nachdem sie einige später zurückkehrte, war ihr Telefon im Wert von 800 Euro allerdings verschwunden.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese mögen sich bitte bei der Coburger Polizei unter 09561/645-0 melden.

Landkreis Coburg

NIEDERFÜLLBACH – Sturzbetrunkene Ladendiebin

Vermutlich Nachschub wollte sich am Freitag, gegen 19.00 Uhr, eine 53-jährige Dame in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Brandt-Straße besorgen. Zwei Flaschen Wodka ließ die Dame in ihrem mitgebrachten Rucksack verschwinden und wollte den Kassenbereich ohne zu bezahlen passieren. Hierbei wurde sie allerdings von einer Angestellten des Marktes beobachtet und anschließend der hinzugerufenen Streife übergeben. Stolze 2 Promille hatte die diebische Elster bei Anzeigenaufnahme intus. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl ist nun die Folge.

MEEDER – Verkehrsunfall – Pkw überschlägt sich und bleibt im Graben liegen

Ein Fahrfehler eines 23-jährigen sorgte am Freitagabend für einen Verkehrsunfall mit Sachschaden im vierstelligen Bereich und einer leichtverletzten Person.

In einer Kurve auf der Kreisstraße zwischen Beuerfeld und Meeder verlor ein 23-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich hierbei. Die Fahrt endet für den jungen Mann leichtverletzt im angrenzenden Straßengraben. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den jungen Mann, der sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu zog, ins Klinikum Coburg. Der Pkw musste aus dem Graben geborgen und anschließend abgeschleppt werden.

Die Coburger Polizei ermittelt nun gegen den Unfallfahrer.

Vorschaubild: © TechLine/pixabay.com