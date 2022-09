Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressemeldung vom Polizeipräsidium Oberfranken vom 18.09.200

Einbrecher suchten Wohnhäuser auf

EBERSDORF B.COBURG, LKR. COBURG. Im Verlauf des Freitages brachen unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser in Ebersdorf bei Coburg ein und entkamen mit ihrer Beute. Die Kripo Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zunächst drangen die Einbrecher am Freitag, zwischen 13.15 Uhr und 14.45 Uhr, über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Sonneberger Straße ein. Bei ihrer Suche nach Wertsachen durchwühlten sie sämtliche Schränke und erbeuteten wenige tausend Euro Bargeld. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro und entkamen unerkannt.

Vermutlich die gleichen Einbrecher suchten zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagfrüh, gegen 8 Uhr, ein Anwesen im Finkenweg auf. Die Unbekannten verschafften sich ebenfalls gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu dem Einfamilienhaus und erbeuteten einen Tresor. Der Wert ihrer Beute, als auch der am Gebäude entstandene Sachschaden stehen noch nicht fest.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte bei der Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalbeamten bitten unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 18.09.2022

In Bank gewütet

COBURG. Am Samstag wurde ein Mann durch eine Streife aus dem Vorraum einer Bank im Steinweg gebracht. Kurze Zeit später kam der Mann zurück und randalierte in der Bank. Wie die Bilder der Überwachungskamera zeigten, riss der Mann eine Glas-Trennwand zwischen zwei Geldautomaten aus der Verankerung und warf diese gegen die Tür, die zu den Mitarbeiterbüros führt. Dabei ging die Glas-Trennwand zu Bruch. Auch wurde die Tür durch massive Kratzer beschädigt. Im Anschluss schmierte der Mann einen mitgebrachten Fleischsalat über einen Geldautomaten und verteilte diesen auch auf dem Boden der Bank.

Schraube unter Reifen

CREIDLITZ. Zwischen Freitag, 15. 45 Uhr und Samstag, 12.30 Uhr wurde in der Straße Oberer Bahnweg unter dem rechten Hinterreifen eins Fahrzeugs eine Schraub so gelegt, dass diese sich beim Losfahren in den Reifen bohrte. Dadurch wurde der Reifen so beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Sollte jemand diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, bitten wir sich bei der Polizei unter 09561/645-0 zu melden.

Lange Finger gemacht

DÖRFLES-ESBACH. Am Samstag Nachmittag versuchte ein junger Mann in einem Verbrauchermarkt in der Coburger Straße zwei USB-Sticks mitgehen zu lassen. Diese steckte er dazu in die Innentasche seiner Jacke und passierte den Kassenbereich. Dort schlug die Diebstahlwarnung an und der Mann wurde durch das Personal bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls sowie ein Hausverbot des Verbrachermarktes.

Unfallflucht

EBERSDORF BEI COBURG / FRIESENDORF. Am Sonntag Morgen fuhr ein Fahrradfahrer mit seinem weißen E-Bike oder Fahrrad auf ein in der Oberfüllbacher Straße stehendes Fahrzeug auf. Durch den dadurch verursachten Lärm wurde der Fahrzeugeigentümer auf die Situation aufmerksam uns sah, wie der Fahrradfahrer in Richtung Oberfüllbach flüchtete. Daraufhin nahm der Geschädigte mit seinem Pkw die Verfolgung des Fahrradfahrers auf und konnte diesen kurz vor dem Ortseingang Oberfüllbach einholen. Als der Unfallfahrer dies bemerkte bog er in ein Grundstück in der Straße „An der Linde“ ein und konnte dadurch entkommen. Wer kennt den Fahrradfahrer? Wer hat Beobachtungen gemacht? Bitte melden sie sich bei der Polizeiinspektion Coburg unter: 09561/645-140

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 18.09.2022

Rödental - LKR. COBURG. In der Zeit von Donnerstagabend 17:00 Uhr und Freitagnachmittag 15:00 Uhr wurde in der Sudetenstraße ein rotes BMX Fahrrad entwendet. Der Eigentümer hatte sein Fahrrad vor dem Haus abgestellt und mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise zum Fahrraddieb nimmt die Polizei Neustadt unter der Telefonnummer: 09568/9431-0 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom 17.09.200

Pkw angefahren - Unfallverursacher weggefahren

WEIDHAUSEN B. COBURG - LKR. COBURG. Am Freitagabend, gegen 23:36 Uhr, nahm ein 25-jähriger Anwohner in der Straße Reußenberg ein lautes Knallgeräusch aus Richtung Straße wahr. Der junge Mann ging nach draußen. Vor dem Wohnhaus bemerkte der 25-Jährige, dass sein vor dem Wohnhaus geparkter grauer BMW an der Vorderseite und an der vorderen linken Fahrzeugseite angefahren und nicht unerheblich beschädigt war. Die Schadenshöhe betrug ca. 5.000 Euro. Unfallverursacher ist ein bislang noch unbekannter Fahrer einer dunklen Audi Limousine, der zuvor mit ausgeschaltetem Abblendlicht vom Unfallort wegfuhr. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne sich um den von ihm verursachten Sachschaden zu kümmern und seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den bislang unbekannten Unfallverursacher und bittet Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter der Rufnummer 09568/94310 zu melden.

