Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom 27.08.2022

Stadt Coburg

Schläge ins Gesicht

In der Schenkgasse kam es am frühen Sonntagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug ein 40-jähriger Coburger, einem 34-jährigen Mann aus Untersiemau mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt ein Hämatom am linken Auge. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch unklar. Dem Täter muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten.

Fahrzeug beschädigt

Im Zeitraum vom 25.08.2022, 15:00 Uhr bis zum 26.08.2022, 07:45 Uhr kam es in der Kasernenstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Ein roter BMW/mini ist hierbei durch einen unbekannten Täter mit Kratzern an der Windschutzscheibe beschädigt worden. Vermutlich hatte der Unbekannte ein Cocktailglas auf die Scheibe geworfen. Der Schaden am Pkw beträgt ca. 400,- Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-140.

Landkreis Coburg

Unfall unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein

Am Samstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Brunnenstraße in Großheirath. Ein 32-Jähriger übersah eine scharfe Rechtskurve und fuhr stattdessen geradeaus. Er kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum bzw. eine Straßenlaterne. Eine Zeugin nahm den Aufprall wahr und verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten führten bei dem unverletzten Fahrer einen Atemalkoholtest durch. Dieser erbrachte einen Wert von „stolzen“ 2,24 Promille. Einen Führerschein konnte der junge Mann zusätzlich nicht vorzeigen. Dieser war bereits im Juli diesen Jahres sichergestellt worden. Auch hier verursachte der 32-Jährige einen Verkehrsunfall unter erheblichen Alkoholeinfluss. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 20.000,- Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren trotz sichergestellten Führerscheins.

