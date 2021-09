Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Blaulichtmeldungen aus Stadt und Landkreis Coburg vom Samstag, 18.09.2021

Stadtgebiet Coburg

COBURG. Am Freitag gegen 16 Uhr parkte ein 21jähriger Autofahrer seinen weißen Seat Leon in der Löbelsteiner Straße. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel abgefahren wurde. Der unbekannte Unfallbeteiligte verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 200,- €. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561 / 645 - 0 entgegen.

Landkreis Coburg

BAD RODACH / GAUERSTADT. Im Zeitraum zwischen Mittwoch- und Donnerstagabend entwendete ein bis dato unbekannte Täter aus einem versperrten Bauwagen in Collbergstraße 70,- € Bargeld, 5 gefüllte Kästen Bier und 12 leere Kästen Bier. Außerdem wurde auf dem Gelände des Bauwagens noch Dachpappe abgeladen. Der unbekannte Täter verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 200,- €. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Coburg unter der Telefonnummer 09561 / 645 - 0 entgegen.

