Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Polizeibericht der Inspektion Coburg vom Sonntag, 26.12.2021

Stadtgebiet Coburg

COBURG. Zur Freude der meisten hatte der Wettergott dieses Jahr ein Einsehen und ließ pünktlich zu den Feiertagen etwas Schnee rieseln. Dies führte natürlich auch zu glatten Straßen und machte vielen Verkehrsteilnehmern Probleme.

So geriet am 25.12.2021, kurz nach 10.00 Uhr, ein 20-jähriger Mann mit seinem Pkw beim Anfahren am Hinteren Floßanger ins Schleudern und er krachte in die dortige Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, am Daimler allerdings entstand ein Frontschaden von ca. 4000 Euro.

Landkreis Coburg

WEITRAMSDORF, LKR. COBURG. Kurz vor 10.00 Uhr befuhr ein 26-Jähriger die Mährenhäuser Straße. Auch der junge Mann hatte Probleme mit der Straßenglätte und er streifte mit seinem Golf eine Steinmauer, bevor das Fahrzeug zum Stehen kam. Da der Fahrer über Schmerzen am Rücke klagte, konnte eine Wirbelsäulenverletzung nicht ausgeschlossen werden. Die verständigten Feuerwehrkräfte befreiten den jungen Mann deshalb mittels Spreizer aus dem Pkw. Im Anschluss kam er ins Krankenhaus nach Lichtenfels. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um das Fahrzeugwrack.

BAD RODACH, LKR. COBURG. Am Nachmittag verlor eine 18-jährige Fahranfängerin die Kontrolle über ihren Pkw. Sie befuhr die Ortsverbindungsstraße von Bad Rodach in Richtung Gauerstadt und kam aufgrund der Straßenverhältnisse auf die Gegenfahrbahn. Die 18-Jährige streifte mit ihrem Toyota den im Gegenverkehr befindlichen Skoda. Beide Fahrzeugführerinnen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Gesamtschaden an den Pkw wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Coburg vom Freitag, 24.12.2021

Rauchmelder ausgelöst – Essen auf Herd vergessen

COBURG – Verbranntes Essen sorgte am Donnerstagmittag für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr.

Ein 30-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Judengasse vergaß sein Essen auf dem eingeschalteten Herd und verließ die Wohnung. Um 11.15 Uhr löste schließlich der Rauchmelder in der Wohnung aus. Anwohner verständigten über Notruf Polizei und Feuerwehr. Die Wohnung wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr durchgelüftet und das angebrannte Essen entsorgt.

Auf den Wohnungsinhaber kommt aufgrund seiner Unachtsamkeit nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zu.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

COBURG – Sachschaden im vierstelligen Bereich und drei demolierte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Auffahrunfalls an der Angerkreuzung vom Donnerstagmittag. Um 11.15 Uhr befuhr die 43-jährige Lenkerin eines Mitsubishi Pajero die Bamberger Straße in Richtung Innenstadt. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr die Dame gegen das Heck eines vorausfahrenden VW T-Cross, der verkehrsbedingt stoppen musste.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf einen vor ihm stehenden Skoda Fabia geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Schaden an den drei Fahrzeugen wird nach ersten Einschätzungen mit rund 6.000 Euro beziffert.

Landkreis Coburg

Briefkasten durch Böller zerstört

EBERSDORF BEI COBURG – Einen Sachschaden im zweistelligen Eurobereich verursachten Unbekannte am Donnerstagabend bei einem Einfamilienhaus in der Straße Am Rain.

Gegen 21.45 Uhr legten der oder die Unbekannten einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten des Hauses. Der Böller setzte um und durch die Detonation wurde der Briefkasten zerstört.

Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen Sachbeschädigung und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 09561/645-0.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom Freitag, 24.12.2021

Geldbörse entwendet

NEUSTADT BEI COBURG, LKRS. COBURG. Die Geldbörse einer 32-Jähringen entwendet hat ein bislang Unbekannter am Donnerstag gegen 14 Uhr bei deren Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße „Am Lerchenfeld“. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt unter Tel.: 09568/9431-0 zu melden.

Betrunken unterwegs

NEUSTADT BEI COBURG, LKRS. COBURG. Seinen Führerschein abgeben musste ein 42-Jähriger am Donnerstagmittag in der Austraße nachdem er mit rund 1,6 Promille mit seinem Skoda unterwegs war.

Beamte der Neustadter Inspektion kontrollierten den 42-Jährigen gegen 11.40 Uhr und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alko-Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Im Anschluss musste er diese zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten. Noch vor Ort stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und er muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Gegenverkehr übersehen

WEIDHAUSEN BEI COBURG, LKRS. COBURG. Rund 20.000 Euro Sachschaden und drei Verletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 303 auf Höhe der Einfahrt Sonnefeld/Weidhausen.

Gegen 15.40 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Mini in Richtung Kronach unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Sonnefeld abbiegen. Dabei übersah er eine 54-Jährige die mit ihrem Mazda in Richtung Coburg unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Die alarmierte Feuerwehr Weidhausen und der Rettungsdienst bargen die verletzte 54-Jährige und deren 18-jährige Beifahrerin aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug. Im Anschluss brachte der Rettungsdienst die Unfallbeteiligten mit schweren Verletzungen und den 21-Jährigen mit leichteren Verletzungen in die umliegenden Kliniken.

Die Feuerwehren Sonnefeld und Weidhausen unterstützen bei der Unfallaufnahme und Verkehrslenkung. Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden vollständig gesperrt.

Ford zerkratzt

NEUSTADT BEI COBURG, LKRS. COBURG. Einen ordnungsgemäß in der Friedrichstraße geparkten Ford einer 18-Jährigen zerkratzt haben bislang Unbekannte in der Zeit von Donnerstag 0 Uhr bis 12 Uhr. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Neustadt unter Tel.: 09568/9431-0 entgegen.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)