Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg vom Freitag, 24.12.2021

Geldbörse entwendet

NEUSTADT BEI COBURG, LKRS. COBURG. Die Geldbörse einer 32-Jähringen entwendet hat ein bislang Unbekannter am Donnerstag gegen 14 Uhr bei deren Einkauf in einem Lebensmitteldiscounter in der Straße „Am Lerchenfeld“. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt unter Tel.: 09568/9431-0 zu melden.

Betrunken unterwegs

NEUSTADT BEI COBURG, LKRS. COBURG. Seinen Führerschein abgeben musste ein 42-Jähriger am Donnerstagmittag in der Austraße nachdem er mit rund 1,6 Promille mit seinem Skoda unterwegs war.

Beamte der Neustadter Inspektion kontrollierten den 42-Jährigen gegen 11.40 Uhr und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Alko-Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Im Anschluss musste er diese zur Blutentnahme ins Klinikum begleiten. Noch vor Ort stellten die Beamten seinen Führerschein sicher und er muss nun mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Gegenverkehr übersehen

WEIDHAUSEN BEI COBURG, LKRS. COBURG. Rund 20.000 Euro Sachschaden und drei Verletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 303 auf Höhe der Einfahrt Sonnefeld/Weidhausen.

Gegen 15.40 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Mini in Richtung Kronach unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in Richtung Sonnefeld abbiegen. Dabei übersah er eine 54-Jährige die mit ihrem Mazda in Richtung Coburg unterwegs war und es kam zum Zusammenstoß. Die alarmierte Feuerwehr Weidhausen und der Rettungsdienst bargen die verletzte 54-Jährige und deren 18-jährige Beifahrerin aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug. Im Anschluss brachte der Rettungsdienst die Unfallbeteiligten mit schweren Verletzungen und den 21-Jährigen mit leichteren Verletzungen in die umliegenden Kliniken.

Die Feuerwehren Sonnefeld und Weidhausen unterstützen bei der Unfallaufnahme und Verkehrslenkung. Die beschädigten Fahrzeuge mussten durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden vollständig gesperrt.

Ford zerkratzt

NEUSTADT BEI COBURG, LKRS. COBURG. Einen ordnungsgemäß in der Friedrichstraße geparkten Ford einer 18-Jährigen zerkratzt haben bislang Unbekannte in der Zeit von Donnerstag 0 Uhr bis 12 Uhr. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Neustadt unter Tel.: 09568/9431-0 entgegen.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)