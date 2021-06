Coburg vor 35 Minuten

Kultur-Tipp

Peter Stenglein eröffnet am Samstag die Reihe "Musik zur Marktzeit

Die fallenden Inzidenzwerte ermöglichen in Coburg wieder Konzertveranstaltungen. Am Samstag, 12. Juni, 11 Uhr startet in der Coburger Morizkirche die Reihe "Musik zur Marktzeit".