Parkmisere rund ums Klinikum Coburg

Einen Parkplatz in der Umgebung des Klinikums Coburg zu finden, ist ein Glücksspiel mit immer schlechteren Gewinnaussichten. Seit Jahren reihen sich die Autos an den Straßenrändern in Ketschendorf und am Ketschendorfer Hang dicht an dicht. Da sind die Wagen der Anwohner und von den Mitarbeitern des Klinikums, von Besuchern, Kunden und Angehörigen anderer Betriebe.