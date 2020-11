Es wird Abend im Steinweg; die dunkle Winterkleidung der Passanten verschwimmt mit der Dämmerung. Eine Gruppe sticht heraus: Fünf Frauen, ein Mann - und alle tragen etwas leuchtend Orangefarbenes. Sie packen vor einem Schaufenster einen Zollstock aus, eine Wasserwaage und einen Aufkleber in der Größe eines Plakates. Er ist transparent-orangefarben. "Stoppt Gewalt gegen Frauen", steht darauf.

Die Aktion macht auf den "Orange Day" aufmerksam: Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen findet jedes Jahr am 25. November statt. Unter dem Motto "Orange The World - Stand Up For Women" beteiligen sich Menschenrechtsorganisationen weltweit an der Kampagne. "Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von Gewalt betroffen", sagt Elisabeth Westhäuser, stellvertretende Frauenbeauftragte der Hochschule Coburg. "Wir sind eine Begegnungs- und Lernstätte, wir bilden junge Menschen aus, damit sie mutig und gemeinsam die Zukunft gestalten. Da ist es auch unsere Pflicht, auf solche Missstände aufmerksam zu machen."

Helga Brachmann vom Service-Club Soroptimist International nennt weitere dramatische Zahlen: Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner getötet. "Corona wirkt in prekären häuslichen Situationen als Brandbeschleuniger", erklärt Brachmann. Sie ist an diesem Abend zusammen mit den Soroptimistinnen Andrea Schiele-Eberlein, Elisabeth Meisinger und Gabriele Ketteler in den Steinweg gekommen, um das erste Schaufenster für den Orange Day zu bekleben. Die Gemeinschaftsaktion wird von der Hochschule Coburg koordiniert. David Küffner vom Coburger Designforum Oberfranken CDO. hat die Gestaltung der Schaufenster konzipiert CDO, Hochschule und Einzelhandel haben dieses Projekt ins Leben gerufen, um leerstehende Läden attraktiv zu gestalten - knapp ein Dutzend Geschäfte werden auf diese Weise von kreativen Menschen als Experimentierplattform bespielt. Die Orange Days laufen bis zum 10. Dezember.ct