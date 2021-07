Ein ungewöhnlicher Vorfall wurde am frühen Mittwochmorgen (14.07.2021) von einem Anwohner der Kemmater Straße in Neustadt bei Coburg beobachtet. Er wurde von Geräuschen von draußen geweckt. Als er zum Fenster hinaussah, entdeckte er eine männliche Person mit nacktem Oberkörper, die Gegenstände durch den Ortsteil Kemmaten trug. Kurze Zeit später, kam der Unbekannte erneut, dieses Mal mit einem Grill, am Haus des Zeugen vorbei.

Darauf angesprochen, ließ er den Grill stehen und rannte davon. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei konnte weder den geflohenen Mann, noch den Eigentümer des Grills ermitteln. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Besitzer des Grills geben kann wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg zu melden: 09561/645-0.