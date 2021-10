Unstimmigkeiten über die Entlohnung des Bruders führten am Mittwochnachmittag (06.10.2021) in der Dr.-Kurz-Schumacher-Straße in Neustadt bei Coburg zu einem handfesten Streit mit Körperverletzung.

Da sich ein 40-Jähriger und ein 34-Jähriger nicht einigen konnten, ob hier noch eine Geldzahlung zu leisten sei, eskalierte die Situation. Der jüngere Mann schlug dem anderen ins Gesicht und flüchtete. Davor hatte er versucht, sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, wobei die Haustüre beschädigt wurde.

Bruderstreit in Neustadt: 500 Euro Schaden

Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

Vorschaubild: © Symbolfoto: Christopher Schulz