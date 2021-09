Als eine Streife der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg am Mittwoch (22. September 2021) in Neustadt unterwegs war, fiel den Beamten ein Mann auf, der einen messerartigen Gegenstand bei sich trug. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass es sich dabei um eine Machete handelte.

Bei der weiteren Durchsuchung des Mannes konnten zwei Döschen mit Drogen gefunden werden. In dem einen war Marihuana, in dem anderen Ecstasy-Tabletten, wie die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg am Donnerstag (23. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet. Die Sicherstellung der Waffe und der Drogen erfolgte durch die Beamten. Den 43-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittel- und Waffengesetz.