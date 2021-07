Aufgrund verdächtiger Geräusche aus dem Keller, vermutete eine 41-Jährige einen Einbrecher in ihrem Anwesen in der Heidestraße im Ortsteil Wildenheid. Sie versperrte die Kellertür und verständigte sofort die Polizei. Nach Eintreffen der Streife, konnte der Kellerraum durchsucht und der „Einbrecher“ dingfest gemacht werden.

Bei dem Übeltäter handelte es sich um einen verirrten Igel, der an der Stahltüre kratzte und so die verdächtigen Geräusche verursachte. Das Tier konnte durch die Polizisten wohlbehalten in die Freiheit entlassen werden.