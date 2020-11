Standesgemäßer kann das (mögliche!) neue Coburger Stadtwappen kaum präsentiert werden: Am Prinz-Albert-Denkmal auf dem Marktplatz baumelte am Mittwoch - und somit passend zum Start in die närrische Saison - ein schickes Schild mit einer interessanten Darstellung.

Soll das eine Karotte sein? Ja. Und zwar die "Coburger Mohrrübe", wie der dafür verantwortliche Aktionskünstler Alex erklärt. Sie könnte den Coburger Mohr ersetzen - also die jüngst mal wieder in die Rassismus-Kritik geratene "Mohr-Rübe", wie Alex augenzwinkernd anfügt. In diesem Sinn: Nicht alles so ernst nehmen - Coburg, Helau!

Übrigens: Den obligatorischen Rathaussturm gab es in Coburg diesmal nur virtuell - der Link findet sich hier.

Außerdem äußerte sich zum 11.11. das (immer noch amtierende) Prinzenpaar der Coburger Narrhalla - der Link findet sich hier