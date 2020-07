Nachholjagd auf Lehrstellen in Stadt und Landkreis Coburg

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres meldeten sich im Bezirk der Agentur für Arbeit Bamberg - Coburg 2840 Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Das waren 7,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Zugleich gab es 4892 Meldungen für Berufsausbildungsstellen, das entspricht einem Minus von 11,6 Prozent. Ende Juni waren 923 Bewerber noch ohne Lehrstelle und 2247 Ausbildungsstellen unbesetzt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es mehr unversorgte Bewerber für Berufsausbildungsstellen (+7,0 Prozent), die Zahl der unbesetzten Berufsausbildungsstellen war kleiner (-13,1 Prozent). Für derzeit 100 suchende Bewerber stehen statistisch 243 freie Ausbildungsplätze zur Verfügung, teilt die Agentur für Arbeit Bamberg - Coburg mit. Vor einem Jahr waren es 300 Lehrstellen gewesen.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, waren bis vor einem Monat die Firmen aufgrund der coronabedingten Kontaktbeschränkungen bei den Auswahlverfahren eher zurückhaltend. Ende Juni hatten 1284 Bewerber ihren Ausbildungsvertrag für September in der Tasche, ein Fünftel (- 20 Prozent, 320 Jugendliche) weniger als im Vorjahr. "Wir spüren jedoch seit einiger Zeit, dass die Betriebe mit dem Inkrafttreten der Lockerungen so nach und nach mit der Nachholjagd starten. In den letzten Wochen bekamen immer mehr Bewerber ihre Einstellungszusage", sagt Brigitte Glos, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bamberg - Coburg.

Der Fachkräftemangel droht ja immer noch

In allen Regionen des Bezirks Bamberg - Coburg gebe es noch mindestens doppelt so viele freie gemeldete Lehrstellen wie Bewerber. Nur vereinzelt stornierten Betriebe ihre Ausbildungsplätze. Glos: "Spätestens nach Corona wird wieder die Frage der Fachkräftegewinnung bei schrumpfender Bevölkerung eine große Herausforderung. Jugendliche, die noch keinen Ausbildungsplatz haben oder Unterstützung bei der Studienwahl benötigen, können gerne ihren Beratungstermin auch mit ihren Eltern über unsere Hotline vereinbaren. Unsere Berater kennen vielleicht ihren noch unbekannten Wunschberuf wie zum Beispiel den Rollladen- und Sonnenschutzmechatroniker oder entwickeln mit ihnen einen Plan B."

Die Berufs- und auch Studienberatung der Agentur (Telefon 09561/93100) forcieren gerade jetzt ihre Terminvergaben und Beratungen. Zudem hat die Arbeitsagentur einen YouTube-Chat gestartet. Die Berufsberatung der Arbeitsagentur Bamberg - Coburg will Jugendliche damit auf eine weitere Weise bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz unterstützen, "denn es ist noch nicht zu spät", wie es in einer Mitteilung heißt. Schulabgänger könnten noch einen Ausbildungsbetrieb finden, auch wenn die aktuelle Situation sie vor besondere Herausforderungen stelle.

Um gemeinsam Bewerbungsstrategien zu entwickeln, gehen die Berufsberater diesen neuen Weg: Sie stellen sich für Live-Chats auf YouTube zur Verfügung. Dabei beantworten sie Fragen rund um den Bewerbungsprozess, geben Tipps zur allgemeinen Berufsorientierung und stellen "Check-U" vor, ein Online-Tool zum Erkunden eigener Stärken (Kontakt und Zugang siehe Infokasten).

Ein besonderes Angebot für Mittelschüler

Was eCn-Klassen sind und wem sie nutzen - Blick auf ein 14-jähriges Projekt: "eCn" heißt "extra Chancen nutzen". Das eCn-Projekt wurde im Schuljahr 2019/20 bereits zum 14. Mal erfolgreich durchgeführt und gehört damit zu einem der Leuchtturmprojekte in der Region Coburg.

Was bedeutet extra Chancen nutzen? Das eCn-Projekt wird an der Heiligkreuz-Mittelschule in Coburg und an der Mittelschule "Am Moos" in Neustadt bei Coburg angeboten. Es ist an Schüler der 8. beziehungsweise 9. Jahrgangsstufe gerichtet, welche die reguläre Schulzeitpflicht von neun Jahren bereits erfüllt haben, aber noch keinen Schulabschluss erreicht haben oder durch den Qualifizierenden Abschluss der Mittelschule einen höheren Abschluss erzielen möchten. Die Jugendlichen verbleiben ein weiteres Jahr an einer Regelschule und werden an drei Tagen in der Woche im Klassenlehrerprinzip unterrichtet.

Zusätzlich erhalten sie eine intensive Betreuung am Nachmittag. Hier werden die Schüler nicht nur bei den Hausaufgaben, sondern auch auf ihrem Weg von der Schule in den Beruf unterstützt.

Intensive Berufsorientierung

Praktische Erfahrungen sammeln die Jugendlichen an zwei Tagen in der Woche in einem Ausbildungsbetrieb in der Region. In zwei jeweils elfwöchigen Praktika lernen die Schüler einerseits das Unternehmen, andererseits den Ausbildungsberuf besser kennen. Während der Schulzeit werden die Jugendlichen intensiv durch die Jugendreferentinnen der ejott (Evangelische Jugendarbeit im Dekanat Coburg) auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet. Dabei steht beispielsweise ein Bewerbungstraining oder die Durchführung eines Assessmentcenters auf dem Plan.

Das Projekt ist durchaus erfolgreich, wie aus einer Pressemitteilung von Martina Benzel-Weyh, der Konrektorin der Heiligkreuz-Mittelschule Coburg, hervorgeht. Alle Teilnehmer der eCn-Klassen (Schuljahr 2018/2019) schafften es, einen Schulabschluss zu erlangen, davon erreichten 60 Prozent den Quali. 85 Prozent der Jugendlichen konnten in eine duale Ausbildung oder eine weiterführende Beschulung vermittelt werden.

Voraussetzungen: Um die eCn-Klasse besuchen zu können, wird die freiwillige Teilnahme und die Einhaltung von Regeln vorausgesetzt. Die Schüler benötigen von der abgebenden Schule eine genehmigte Schulzeitverlängerung. Außerdem wird mit jedem Interessierten ein Aufnahmegespräch durchgeführt.

Informationen und Kontakt zum eCn-Projekt

Infoabend Der Infoabend mit Terminvereinbarung zur Anmeldung findet am Montag, 20. Juli, um 18.30 Uhr an der Heiligkreuz-Mittelschule Coburg statt. Den aktuellen Flyer sowie eine Voranmeldung für die eCn-Klasse finden Interessierte auf den Internetseiten der Heiligkreuz-Mittelschule Coburg und der Mittelschule "Am Moos" oder auf der Homepage der ejott (Evangelische Jugend im Dekanat Coburg).

Kontakt Für Fragen kann man sich wenden an: Heiligkreuz-Mittelschule, Schleifanger 1, 96450 Coburg, Telefon 09561/894857, oder Mittelschule "Am Moos", Schillerstraße 6, 96465 Neustadt bei Coburg, Telefon 09568/8918360.