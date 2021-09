Nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen wurde am Mittwochnachmittag (01.09.2021) in Untersiemau im Landkreis Coburg ein 18-Jähriger mit leichten Verletzungen ins Coburger Klinikum eingeliefert.

Der Fahrer eines Kleinkraftrades aus Neustadt bei Coburg kam mit seinem Zweirad auf der Kreisstraße CO 12 bei Untersiemau in einer Rechtskurve nach links in den gegnerischen Fahrstreifen, wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet.

18-jähriger Mopedfahrer kollidiert mit Lastwagen im Kreis Coburg

Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Durch den Zusammenstoß und den Sturz verletzte sich der Mopedfahrer.

Er wurde vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum eingeliefert. Den Sachschaden an Moped und Lastwagen schätzen die Beamten auf 2000 Euro.

Das Bild ist ein Symbolbild: Christel SAGNIEZ/Pixabay

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay