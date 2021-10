Das Landestheater bringt am Freitag in der Reithalle ein zeitgenössisches Schauspiel zur Aufführung, dessen Thematik aktueller nicht sein könnte. In Zeiten von Schmähgedichten, Shitstorms im Internet und Hasstiraden bei Demonstrationen konzentriert der italienische Autor Stefano Massini seine Fragen nach der Entstehung und Rechtfertigung von Hass in einem intensiven Monolog, in dessen Zentrum einer der schmerzlichsten Konflikte der jüngeren Geschichte steht - der Nahostkonflikt. Der Titel des Abends: "Ichglaubeaneineneinzigengott.Hass". Beginn: 20 Uhr.

Hassende und Gehasste

Drei Frauen unterschiedlichsten Hintergrunds - verkörpert durch eine einzige Schauspielerin - sind zugleich Betroffene wie Akteure des Konfliktes, sind Hassende wie Gehasste und haben doch Gemeinsamkeiten.

Auf tragische Weise miteinander verbunden

Eden Golan ist eine liberal denkende jüdische Geschichtsdozentin, Shirik Akhras eine palästinensische Studentin, die sich radikalisiert hat, und Mina Wilkinson eine amerikanische Soldatin, die in Tel Aviv ihren Dienst leistet. Die Schicksale dieser drei Frauen sind durch einen Vorfall am 8. April 2003 auf tragische Weise miteinander verbunden. An diesem Tag wird ein Selbstmordattentat auf eine Bar in Tel Aviv verhindert, zwei Frauen kommen bei dem Militäreinsatz ums Leben.

Für Jugendliche ab 16 Jahren

In parallelen Monologen entfaltet sich die Geschichte der drei Frauen bis zu jenem Morgen im April, als sich ihre Lebenswege kreuzen. Die Charaktere, die zugleich drei Sichtweisen auf den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern verkörpern, werden von Schauspielerin Eva Marianne Berger gespielt. Das Stück ist auch für Jugendliche ab 16 Jahren empfohlen.

Für die Premiere sind noch Karten erhältlich. Ein 3G-Nachweis am Einlass sowie das Tragen einer Maske ist bei Vorstellungen des Landestheaters derzeit obligatorisch.

