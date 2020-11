Zu viel Verkaufsfläche, ein unpassendes Sortiment, schädlich für die Coburger Innenstadt aber auch für die Direktvermarkter und kleinen Läden in Meeder sowie Coburg-Beiersdorf und schließlich eine massive Verschlechterung des Landschaftsbildes. Aus Sicht der Stadt Coburg trifft all dies auf das geplante Nahversorgungszentrum im Meederer Gemeindeteil Wiesenfeld zu, wenn die Pläne Wirklichkeit werden.

Das Stadtplanungsamt hat viele Kritikpunkte an dem Vorhaben gefunden. Der Senat für Stadt- und Verkehrsplanung und Bauwesen zeigte sich am Mittwoch komplett derselben Meinung. Die Stellungnahme, in der die Pläne von Meeder abgelehnt werden, wird an die Regierung von Oberfranken geschickt.

Es entsteht eine neue Fläche

Im Süden von Wiesenfeld befindet sich das Areal der Firma Leuwico. Das Gelände grenzt derzeit an die Staatsstraße 2205 an. Mit der Verlegung der Staatsstraße verschiebt sich die Trasse im Bereich des Firmengeländes von Leuwico um etwa 150 bis 200 Meter in Richtung Süden. Für die Flächen zwischen der neuen Staatsstraße 2205 und der Leuwico wurde durch die Firma Systeambau aus Hilpoltstein ein Konzept für Gewerbe- und Industriegebiete sowie die Integration eines Nahversorgungszentrums erarbeitet.

Coburg moniert, dass 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche kein Nahversorgungsgebiet seien, höchstens 800 Quadratmeter lasse der Landesentwicklungsplan zu. "Die zulässige Verkaufsfläche wird von der vorliegenden Planung massiv überschritten", heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Addiert ergebe sich eine Gesamtverkaufsfläche von etwa 2500 Quadratmetern. "Die in der Planung beschriebenen Sortimente Textilien und sonstige Sortimente, laut Landesentwicklungsprogramm Sortimente des Innenstadtbedarfs, wären im Grundzentrum Meeder nur zulässig, wenn es dort bereits Versorgungsstrukturen in dieser Bedarfsgruppe gäbe, was aber nach Kenntnis der Stadt Coburg nicht der Fall ist", so Jochen Träger vom Stadtplanungsamt.

Auch das Gewerbegebiet findet aus Sicht der Stadt keine Zustimmung. "Gemäß des Bebauungsvorschlages sollen in den Gewerbegebieten neben einer Tankstelle mit Waschanlage etwa 5000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche für Praxen, Banken, Kanzleien, Gastronomie, Apotheke, Lotto-Toto und diverse Dienstleistungen vorgesehen werden. "Dieser räumliche Bedarf für die vorgenannten Nutzungen erscheint extrem unrealistisch", führte Jochen Träger aus.

Vermutlich nur weiterer Handel

Weiter kritisiert er, dass für das geplante Industriegebiet eine Nutzung in den Plänen angegeben sei. Träger wies darauf hin, dass in einem Industriegebiet emissionsträchtige Betriebe einen Platz fänden, etwa Raffinerien, Stahlwerke oder Kraftwerke. Vermutlich würden sich nur weitere Handelsbetriebe ansiedeln.

Ein Déjà-vu-Erlebnis meinte SPD-Stadträtin Petra Schneider zu haben und erinnerte an die Ausweisung der Industrie- und Gewerbegebiete vor einigen Jahren in Rödental. "Hoffentlich passieren in Meeder nicht die gleichen unzulässigen Dinge", sagte sie.