"Mein Hausbaum", so lautete das Thema des diesjährigen kreisinternen Wettbewerbs, den der Kreisverband Coburg für Gartenbau und Landespflege für seine Mitglieder durchgeführt hat. Drei Kommissionen des Kreisverbandes, bestehend aus dem Zweiten Vorsitzenden Reiner Brückner, dem Geschäftsführer Thomas Neder, dem Ehrenvorsitzenden Siegfried Wittmann, dem Beirat Peter Janson und den Beirätinnen Ute Schade und Barbara Lauterbach waren im ganzen Landkreis unterwegs, um die gemeldeten Hausbäume zu begutachten.

In die Bewertung flossen folgende Aspekte mit ein: Gestalterische Funktion im Garten (30 Punkte), funktionale Nutzung (30 Punkte) und ökologische Bedeutung (30 Punkte). Auch ein Bonus für den Erhalt des Hausbaums in schwierigen Umständen war möglich.

Mittelpunkt der Gärten

So bewarb sich zum Beispiel die Familie Zarske aus Fürth am Berg mit ihrem Zwetschgenbaum, der mit einem weißen Blütenschleier in Frühling, süßen Früchten im Herbst für Freude sorgt. Gesellige Stunden verbringt die Familie auf der Sitzbank am Hausbaum. Oder die mächtige Trauerweide im Naturgarten der Familie Krämer in Blumenrod. Dieses große Gewächs umrahmt zusammen mit vielen weiteren Gehölzen das Anwesen der Krämers. Und die mächtige Walnuss der Uhligs entfaltet ihren breiten Kronenschirm über dem Sitzplatz von Andrea Uhlig in Weißenbrunn vorm Wald.

Als Sieger des Wettbewerbs werden folgende Baum- und Naturfreunde ausgezeichnet: Sabine Krämer, Am Krebsbach 13, Blumenrod; Andrea Uhlig, Domgasse 3, Weißenbrunn vorm Wald; Familie Hildebrand, Nonnenbrunnen 6, Trübenbach: Familie Zarske, Sonnenleite 6, Fürth am Berg; Familie Siegel, Kastanienallee 2, Eicha; Elfriede Mönch, Grundwiesenstraße 13, Stöppach; Doris Hagemann, Alte Poststraße 27; Dieter Wenzel, Siemauer Straße 7, Untersiemau-Birkach.

Die Gewinner des Wettbewerbs werden vom Vorsitzenden, Landrat Sebastian Straubel, ausgezeichnet. Ort und Termin werden rechtzeitig bekannt gegeben. Der Kreisverband beteiligt sich bei allen Teilnehmern für ihr Engagement zum Erhalt der grünen Sauerstoff-, Schatten- und Lebensspender im häuslichen Umfeld.