Lockdown! Schluss mit Freunde treffen. Verurteilt zu einsamen Abenden zu Hause. Zu Hause ja, aber einsam? Da muss doch was gehen, dachte sich Florian Sander. Und "Im Endeffekt hab ich mir dann überlegt was ich machen kann, dass es für alle eben nicht so langweilig im Lockdown ist. Bingo war da das Praktikabelste, um es einfach online zu machen." Es wurde im ersten Lockdown zum Selbstläufer - und jetzt geht es in eine neue Runde.

Immer mehr sind dabei

Ursprünglich sollte es eine einmalige Sache werden, die er über seinen Instagramaccount anlegte. Mit dem Gag, dass der Bingo-Master immer dann einen Schnaps trinkt, wenn eine Schnapszahl fällt. "Das kann dann schon ganz schön viel werden", musste Florian Sander feststellen. Und es soll schließlich nicht das Ziel sein, dass der Bingo-Master gegen Ende des Abends kaum noch zu verstehen ist, weil die Zunge schwer wird.

Alle hatten so viel Spaß bei der Sache, dass sie unbedingt weitere Bingo-Abende haben wollten. "Ab dem zweiten Mal hat sich dann witzigerweise mein Vater nach der ersten Runde Bingo mit dazugesellt und hat eine Geschichte aus seinem Leben erzählt. Das kam sehr gut an und wurde dann immer gemacht. Gefühlt waren alle eher heiß drauf, meinen Vater Werner zu sehen", erzählt Florian Sander. Schnell hat eine befreundete Grafikdesignerin ein Logo und ein kleines Video erstellt. So wurde die Bingo-Runde immer professioneller aufgestellt.

"Ich habe im Urlaub schon immer Bingo gespielt, da hat es mich gewundert, dass viele das gar nicht kannten", sagt er. Doch zum Glück ist das Spiel nicht sonderlich kompliziert und rasch waren alle im Bingo-Fieber. Freunde luden Freunde dazu ein und die auch ihre Freunde. "Oft waren wir 40 Teilnehmer und mehr - und da sitzen ja auch noch welche dabei, die selber nicht mit spielen", sagt Florian Sander.

Echte Postkarten

Die Teilnehmer erhielten von ihm einen Link, der sie zu einer Seite führte, auf der sie sich die Teilnahmezettel ausdrucken konnten. Auf ihrem Rechner konnten sie dann zusehen, wie Florian Sander die Kugeln zog, die er dann vor die Kamera hielt, damit alle die gezogenen Nummern sehen konnten. "Wenn einer Bingo hat, wird er dann dazu geschalten, damit es überprüft werden kann", erklärt er den Spielverlauf. Die Gewinner bekamen kleine Preise. "Der Hauptgewinn war ein kleiner Gutschein, die anderen haben eine Postkarte von mir bekommen", erzählt Florian Sander.

Bald wurden aber von Teilnehmern Preise gestiftet, selbst gemachte Marmelade zum Beispiel oder andere Kleinigkeiten. Und was den Bingo-Master besonders freute: "Die Leute haben dann angefangen, sich gegenseitig Postkarten zu schreiben." Ganz analog, mit Stift auf Papier.