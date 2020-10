Das Familienbad bleibt erst mal bis zu den Weihnachtsferien geschlossen. Das teilt die Bäder GmbH der Stadtwerke Neustadt mit. Der Entschluss dazu sei nach intensiver Beratung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung der Bäder GmbH gefallen, heißt es in der Pressemitteilung. Ob das Bad nach den Weihnachtsferien geöffnet werden kann, hänge letztlich von der dann herrschenden Pandemielage ab.

Die Bäder GmbH wolle dem Gesundheitsschutz Vorrang vor dem verständlichen Wunsch ihrer Badbesucher auf Öffnung des Hallenbades geben. Daher hätten sich Aufsichtsrat und Geschäftsführung in vollständiger Übereinstimmung zur Verlängerung der Betriebsschließung bis zu den Weihnachtsferien entschlossen.

In die Überlegungen mit eingeflossen sei auch der Sachverhalt, dass die Bürger bei der Freibadöffnung im Sommer nur geringe Einschränkungen hinnehmen mussten und somit aktuell eine entspanntere emotionale Situation vorliege als nach dem Lockdown mit Kontaktbeschränkungen, eingeschränkter Kinderbetreuung und Homeschooling im Frühjahr.

Die behördlichen Einschränkungen und Auflagen sähen bei einer Öffnung so aus: Zehn Quadratmeter Wasserfläche stünden einem Badegast im Becken zur Verfügung. Somit wäre das Schwimmerbecken mit maximal 25 Schwimmern, das Erlebnisbecken mit fünf, der Nichtschwimmerbereich mit 15 und das Kleinkindbecken mit einem Gast zeitgleich zu nutzen. Dampfbad, Trockensauna und Rutsche würden sowieso geschlossen bleiben. Aufgrund dieser Beschränkungen hätte es zeitliche Probleme bei der Einteilung für das Schulschwimmen, für Kursangebote und öffentliches Schwimmen gegeben. Alles wäre nur getrennt durchführbar gewesen.

Es würde ordentlich ziehen

Zur Desinfektion der Barfußbereiche hätten diese oder das ganze Bad zeitweise gesperrt werden müssen. Es hätten Einbahnstraßenregelungen getroffen werden müssen. Deren Einhaltung hätte natürlich überwacht werden müssen. Die Vorschriften für Lüftung und Hygiene sehen momentan so aus: Die Lüftungsanlagen müssen mit maximaler Leistung und 100 Prozent Frischluftanteil betrieben werden. Die Badegäste würden spüren, dass es mächtig zieht, insbesondere in den Duschen und den Toilettenanlagen. Um dem zumindest etwas zu begegnen, müsste die Raumtemperatur deutlich erhöht werden. Damit wäre die Temperatur für die Sportschwimmer unangenehm hoch. Ziehen würde es aber immer noch.

Das Märchenbad begrüßte nach eigenen Angaben in dieser Saison 12400 zahlende Badegäste bei insgesamt 14000 Besuchern in einer verkürzten Badesaison von zehn Wochen (Kinder unter sieben Jahren haben freien Eintritt im Märchenbad). Aufgrund der mittleren Besucherzahlen des Familienbades in den vergangenen Jahren sowie den Erfahrungen des diesjährigen Märchenbadbetriebes wäre bei einer Hallenbadöffnung für die Monate November und Dezember mit täglich 30 bis 35 Badegästen zu rechnen. Das wären rund 1000 Badegäste im Monat - bei all dem Aufwand.

Deshalb sagt Armin Münzenberger, Geschäftsführer der Stadtwerke: "Unter Abwägung der Sachverhalte ist die Verlängerung der Betriebsschließung des Neustadter Hallenbades zunächst bis zu den Weihnachtsferien die vernünftigste Entscheidung. Auch wenn sie schweren Herzens getroffen wurde. Vorerst bleiben die Becken im Familienbad leer." Über die weitere Entwicklung will die Bäder GmbH ihre Gäste öffentlich sowie unter www.bademehr.de auf dem Laufenden halten.