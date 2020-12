Bei Bauarbeiten im Landkreis Coburg sind am Donnerstagnachmittag (17. Dezember 2020) mehrere amerikanische Panzerabwehrminen gefunden worden. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken via Facebook mitteilt, bleibt es wohl noch einige Zeit laut in und um Meeder (Kreis Coburg).

Ein Sprecher der örtlichen Polizei bestätigte auf Nachfrage von inFranken.de, dass für die Bevölkerung zu keiner Zeit ernste Gefahr bestand. Für den Baggerfahrer, der die Minen entdeckte, war es aber wohl "nicht ganz ohne".

Einsatzkräfte der Polizei sperrten das Gebiet rund um den Fundort im Ortsteil Wiesenfeld weiträumig ab, ehe Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes eintrafen. Derzeit sprengen die Spezialisten kontrolliert die verbleibenden 14 Minen.