Sind volle Hallen, Fans und lautstarke Unterstützung bald nur noch verblasste Erinnerungen? Die Basketballer des BBC Coburg mussten am Sonntag bereits ihr erstes Saison-Heimspiel vor leeren Rängen austragen. Nun ereilt den Handballer des HSC Coburg in der Bundesliga am Sonntagabend gegen Magdeburg in der HUK-Arena das gleiche Schicksal. Foto: Jochen Berger

