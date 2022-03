Ein Handwerker (59) hatte am Montag (21.03.2022) gegen 8.30 Uhr sein Auto vor einem Grundstück in der Brunnenstraße in Neustadt bei Coburg abgestellt. Als er eine Stunde später wieder zurückkam, stand das Fahrzeug, laut Polizei, nicht mehr am selben Ort. Es befand sich nun drei Meter weiter vorne - an einer Hausmauer.

Offenbar hatte ein Unbefugter das unverschlossene Auto bewegt und dabei den Seitenspiegel und die Fahrertür beschädigt. Der verursachte Schaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt.

Polizei Neustadt bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt bei Coburg zu melden, Telefon: 09568/94310.

Vorschaubild: © PublicDomainPictures/Pixabay (Symbolbild)