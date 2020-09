Im Rahmen der jüngsten Sitzung des Kreis- und Strategieausschusses erläuterte Kämmerer Manfred Schilling, dass die Regierung von Oberfranken eindeutig darauf hingewiesen hat, dass der Landkreis Coburg nur dann Stabilisierungshilfen bekommt, wenn die Kreditneuaufnahme unter dem Niveau der ordentlichen Tilgung liegt.

Für die Jahre 2022 und 2023 plant der Landkreis eine Neuverschuldung von 4,82 Millionen Euro respektive 5,30 Millionen Euro. Die Kredittilgung liegt bei 2,45 Millionen Euro. Aufgrund eines Antrags der Freien Wähler auf haushaltssichernde Maßnahmen wurde der Ältestenrat damit beauftragt, eine sogenannte "Rote Liste" mit Maßnahmen zu erstellen, die noch nicht begonnen wurden und damit gestrichen, beziehungsweise verschoben oder gestreckt werden können. Manfred Schilling wollte diese Auflistung keinesfalls als reiche "Streichliste" sehen.

Dennoch bleibt dem Kreistag nichts anderes übrig, als sich mit Kürzungen gründlich auseinander zu setzen. "Wir müssen an die Rote Liste ran", betonte Schilling. Nach seinen Worten herrschte im Ältestenrat in vielen Punkten Einigkeit darüber, wie verschiedene Maßnahmen zu behandeln sind. "Es konnten klare Ergebnisse erzielt werden", ließ der Kämmerer wissen. Nach seiner Darlegung wird der Vermögenshaushalt 2020, also die Investitionen, um rund 1,085 Millionen Euro zurückgefahren. "Die größte Effekte ergeben sich durch die Streichung von Tiefbaumaßnahmen", führte Schilling weiter aus. Hierdurch "spart" sich der Landkreis für die nächsten Jahre ein Investitionsvolumen von 4,5 Millionen Euro.

Debatte um Realschule Neustadt

Wie dem Protokoll der Sitzung des Ältestenrates zu entnehmen ist, gab es um die Umgestaltung der Realschule in Neustadt eine kontroverse Diskussion. Die Kosten hierfür sind mit zwei Millionen Euro veranschlagt. Nachdem man bezüglich Art und Umfang der Veränderung keine Einigkeit fand, wurde der vorhandenen baubegleitenden Arbeitsgruppe "mitgegeben" eine endgültige Entscheidung über den über den Bauausschuss und letztlich Kreistag herbeizuführen. Einig war man sich darüber, dass die Planungen der Einfachturnhalle am Arnold-Gymnasium in Neustadt nicht weiter vorangetrieben werden.

Wie von Schilling zu hören war, werden sich der Ältestenrat und Verwaltung weiterhin mit dem Haushalt 2020 befassen, um weitere Einsparungsmaßnahmen zu suchen. Schilling weiter: "Die Verwaltung sichert weiterhin einen restriktiven Umgang mit den Haushaltsmitteln zu."

An die Mitarbeiter des Landratsamtes wurde demnach appelliert, nur das unbedingt Notwendige anzuschaffen. Einstimmig beschloss der Kreis- und Strategieausschuss, den Empfehlungen des Ältestenrates zu folgen. Marco Steiner (FW), Christine Heider (CSU/LV) und Martin Stingl (SPD) würdigten unisono die Arbeit des Ältestenrates. Christine Heider forderte, dass die Fachausschüsse in die Haushaltsplanungen mit eingebunden werden. Martin Stingl sprach sich dafür aus, dass so viel wie möglich an Investitionen umgesetzt werden.

Auf das Thema Schülerbeförderung in Corona-Zeiten kam Tobias Ehrlicher (SPD) zu sprechen. Als ein "Nadelöhr" bezeichnete er hierbei Schülerbeförderung durch die Züge der Agilis. Er bat darum, dass sich der Landkreis dafür stark mache, hier mehr Platz durch zusätzliche Wagen oder einem ergänzenden Busverkehr zu schaffen.

Landrat Sebastian Straubel (CSU) erklärte, dass er sich in Sonnefeld ein Bild von der Situation bei der Beförderung von Schülern gemacht hat. Das Problem sieht er darin, dass weder Busfahrer und Busse "en masse" zur Verfügung stehen. "Wir sind dran, eine Lösung zu finden", betonte der Landrat abschließend.