Am 24.12.2021 um 15:05 Uhr kam ein 58 Jahre alter Mann mit seinem BMW im Bereich Weitramsdorf aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Vor Ort konnte durch einen Zeugen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest konnte aufgrund der Verfassung des Fahrers nicht durchgeführt. Er wurde mit einer Kopfplatzwunde ins Klinikum Coburg gebracht. Am Pkw des Unfallfahrers entstand ein Sachschaden von 40.000 Euro. Der Schaden am Baum wird mit 1000 Euro beziffert. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

Vorschaubild: © pixabay/StockSnap