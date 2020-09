In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober sollte zum zweiten Mal eine "Lange Nacht der Demokratie" stattfinden. Die bundesweite Aktion musste allerdings wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Für die Volkshochschule Coburg Stadt und Land (VHS) ist das Thema Demokratie zu wichtig, als dass es vernachlässigt werden dürfte. "Gar nichts machen, kann nicht sein", erklärte VHS-Geschäftsführer Rainer Maier. Mit einer Absage wolle man sich nicht zufriedengeben. Denn, so Maier weiter: "Krisen benötigen einen starken demokratischen Zusammenhalt."

Es sei wichtig, dass ein deutliches Signal gesendet wird, dass die Demokratie wehrhaft ist und sich nicht von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern aufhalten lasse, betonte Maier. "Die liberale Demokratie hat es angesichts der derzeitigen Machthaber schwer", meinte der Vorsitzende des VHS-Fördervereins, Gerhard Amend. Der politische Diskurs sei ins Hintertreffen geraten.

Mit einem spannenden Programm will die VHS der Demokratie zwei lebendige Abende widmen. Unter dem Motto "Sprache verbindet Menschen" stehen am ersten Abend Kursleiter bereit, um Besuchern mit "Mitmachaktionen" Sprache, Kultur und Menschen anderer Länder näherzubringen. In einer interaktiven Kunstaktion sind die Gäste dann aufgefordert, auf einem übergroßen Stadtplan aus Straßenzügen Buchstaben zu formen. Am Ende soll nach Worten des Initiators, Oliver Heß, das Wort "Zusammen" entstehen.

Literarische Reise durch Europa

Frederik Leberle, Schauspieler am Landestheater Coburg, lädt zu einer literarischen Reise durch Europa ein. Er wird mehrmals am Abend aus verschiedenen Werken europäischer Autoren zu den Themen Europa und Demokratie lesen. Fragen wie "Wie funktioniert Europa?", "Was bietet die EU den Bürgerinnen und Bürgern?" beantwortet "Europe Direct Coburg" mit einem Informationsstand. Die Türen der VHS in der Löwenstraße 15 öffnen sich um 18 Uhr. Wie Rainer Maier erläuterte, finden die Veranstaltungen parallel statt, so dass die Besucher auch am späteren Abend kommen können. "Um 22 Uhr wird das Haus geschlossen", erklärte der VHS-Geschäftsführer.

Eine überaus interessante Ausstellung erwartet die Besucher am Tag der deutschen Einheit. Mit der Wanderausstellung "Die Macht der Gefühle", zeigen die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur den Einfluss von Gefühlen auf Politik und Gesellschaft. Der Leiter des Staatsarchivs Coburg, Alexander Wolz, stellt in einem Vortrag die wichtigsten Etappen auf dem Weg zur deutschen Einheit im Jahr 1990 dar. "Einen besonderen Blick wird er dabei darauf werfen, wie die Coburger den Prozess der Wiedervereinigung wahrnahmen", so Rainer Maier. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und wird am Abend nicht wiederholt.

An beiden Abenden gelten strenge Corona-Auflagen. "Es dürfen an den Veranstaltung nur Personen teilnehmen, die sich bis zum 1. Oktober angemeldet haben", unterstrich Maier. Die Vorgabe gelte für beide Abende.

Nacht der Demokratie Anmeldungen können telefonisch unter 09561/8825-70, per E-Mail (laura.goeldner@vhs-coburg.de) oder online unter www.vhs-coburg.de (Kursnummer 132CO61 für den 2. Oktober bzw. 1321CO62 für den 3. Oktober) erfolgen. Der Eintritt ist frei.