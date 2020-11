Gerade weil heuer alles anders als sonst ist und kulturelle Veranstaltungen, die eigentlich Frohsinn und vergnügliche Stunden bescheren, nicht möglich sind, hatte sich die Säraspo-Familie für die Faschingssession 2020/2021 etwas einfallen lassen. So wollte sie zumindest für etwas Heiterkeit sorgen. Nun wurde die Frohnlacher Narrenschar, wie viele andere, vom erneuten Lockdown kalt erwischt.

Eigentlich sollte es am geplanten Prunksitzungsabend im Februar die erste Online-Sitzung geben. Aufgrund der erneuten Beschränkungen mussten jedoch die ersten Vorbereitungen wieder auf Eis gelegt werden. Zumindest stehen für den eigentlichen Rathaussturm morgen die Zeichen nicht ganz so schlecht, gemeinsam diese Traditionsveranstaltung erleben zu können, wenngleich auf eine andere Art und Weise. Geplant sind Video-Botschaften, die zum Start der fünften Jahreszeit am 11.11. ab 11.11 Uhr unter www.saeraspo-frohnlach.de sowie den sozialen Medien des Vereins abrufbar sind.

"Alle unsere Aktiven waren sehr froh, dass sie endlich wieder trainieren dürfen, und waren bis in die Haarspitzen motiviert, ihren Auftritt bis zur Video-Aufnahme für die Online-Sitzung zu perfektionieren", erzählt Säraspo-Präsident Gernot Schöpf. Außerdem hatten sich bereits Sponsoren gemeldet, um das Vorhaben des Vereins zu unterstützen. Vom positiven Feedback und der signalisierten Unterstützung waren die Verantwortlichen überrascht und dankbar dafür. "Deshalb ist die Enttäuschung jetzt natürlich umso größer", ergänzt stellvertretende Präsidentin Melanie Bischoff.

Die Mitglieder schließen nämlich nicht ganz aus, dass der zweite Lockdown nun die Pläne und Ideen für die Online-Sitzung zunichtemacht. Sorgen bereitet der Führungsriege der Nachwuchs. Vielen Mädchen und Jungen steht die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Sie wollten so gerne ihrem Publikum und den Familien zeigen, was sie können.

Hoffen und bangen

"Wir hoffen nicht, dass die erneuten Einschränkungen eine Abmeldewelle aus unserem erst im September gegründeten Verein zur Folge haben", sagt Gernot Schöpf. Die Verantwortlichen hoffen, dass nicht die Lust an der Mitarbeit weicht und sich am Ende Frustration breitmacht. Eine solche Entwicklung könnte schnell die ganze Struktur und Organisation der Säraspo gefährden.

Da kein echtes Training mehr stattfinden darf, wollen nun einige Gruppen versuchen, sich online zum Trainieren zu treffen. Des Weiteren sollen die erlernten Schritte daheim geübt werden. In weiser Voraussicht wurden hierfür bereits Trainingsvideos aufgenommen.

Dem Verein ist zwar für die geplante Online-Sitzung noch kein finanzieller Schaden entstanden, denn die Partner von Film und Technik sind äußerst kulant. Als Betroffene haben sie für die Situation Verständnis. Dennoch stecken bereits viele Stunden an Planung und Vorbereitung in diesem Projekt, die im schlechtesten Fall am Ende womöglich völlig umsonst waren. Nicht nur der Vorstand, sondern das gesamte Komitee haben bisher viel Zeit und Herzblut investiert.

Ein Beitrag zur Kultur

Für die Video-Botschaften zum Start in die Faschingssession 2020/2021 sind bereits viele Szenen im Kasten. "In unserem Video zum 11.11. versuchen wir, die derzeitige Situation mit Galgenhumor zu verarbeiten, und nehmen uns und unsere Faschingsentzugserscheinungen auf die Schippe", verrät Melanie Bischoff. Frohsinn und etwas Aufmunterung könnten sicherlich alle gut gebrauchen. Diese Aktion diene aber auch zum Erhalt und zur Stärkung des Vereins. Bischoff: "Alle sollen bei der Säraspo mitgenommen werden, von den Kleinsten bis zu den langjährigen und erfahrenen Hasen." Ohne World Wide Web und Social Media hätte die Säraspo keine Möglichkeit, sich in dieser Session überhaupt zu präsentieren und nach außen zu zeigen, dass der Verein noch lebt. Während viele die Faschingszeit mit Bildern von ausschreitenden Alkohol-Exzessen in Verbundenheit brächten, grenzten sich kulturtreibende Vereine, wie es die Säraspo ist, ganz klar von solchen Bildern ab. Denn sie leisteten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der fränkischen Fastnacht. Vereine wie die Säraspo betrieben Brauchtumspflege, trügen zur Belebung der Gemeinschaft bei und förderten intensiv die Jugendarbeit. Genau aus diesem Grund seien gerade deshalb viele Faschingsvereine von den Veranstaltungsverboten hart getroffen. "Wer sich ehrenamtlich engagiert, der weiß, dass man sich bei Vereinsveranstaltungen, wie es eben auch der Fasching für uns ist, nicht die Kante gibt", betont Gernot Schöpf. Er hofft, dass der Ernst der Lage auch bei denjenigen erkannt wird, die es bisher mit den Auflagen und Beschränkungen nicht allzu ernst genommen haben.