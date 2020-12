Die Sanierung des Landestheaters Coburg wird wohl fast dreimal so teuer wie gedacht. Wie ein Sprecher der Stadt am Freitag (04.12.2020) bestätigte, nannte ein Vertreter des Staatlichen Bauamts am Donnerstag im Coburger Stadtrat 190 Millionen Euro als Kostenrahmen. Ursprünglich waren etwa 65 Millionen Euro im Gespräch gewesen. Zunächst hatte die "Neue Presse" über die Kostensteigerung berichtet.

Wie hoch der genaue Anteil ist, den die Stadt für die Sanierung zahlen muss, sei bislang unklar, sagte ein Stadtsprecher. Man könne aber grob von "einem Drittel der Gesamtkosten" ausgehen.

30 weitere Millionen Euro für das Globe-Theater geplant

Nicht in der Kostenschätzung enthalten ist der Bau des Globe-Theaters nach englischem Vorbild, das ab Herbst 2022 als Ausweichspielstätte für das Landestheater dienen soll. Mehr als 500 Zuschauer sollen dort Platz finden, der Bau kostet rund 30 Millionen Euro.