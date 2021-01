Peter Maffay blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück

blickt auf eine eindrucksvolle Karriere zurück Während seiner 50 Jahre als Musiker hat er 50 Millionen Tonträger verkauft

Am 28. August 2021 spielt er auf dem Coburger Schlossplatz

Mit 19 Nummer-eins-Alben und über 50 Millionen verkauften Tonträgern ist er der mit Abstand erfolgreichste Künstler in den deutschen Charts. 50 Jahre Peter Maffay - mit seiner Jubiläumstour wollte der Musiker im letzten Jahr durch die Konzert-Säle des Landes touren, doch Corona setzte einen Strich durch die Rechnung. Nun steht es fest. Der mittlerweile 71- jährige Rocker kommt am 28. August 2021 nach Coburg. Das Open-Air-Fest wird auf dem Schlossplatz vor dem Schloss Ehrenburg stattfinden.

Zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen für soziales Engagement

Mehr denn je steht der Name Peter Maffay für gezieltes soziales Engagement. Hinzu kommt seine Arbeit mit der "Peter Maffay Stiftung für Kinder" in Deutschland, auf Mallorca und in Rumänien. Zwei Bambis, fünf Echos, der World Vision Charity Award, der Bayerische Verdienstorden und das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse sind nur einige Beispiele aus der langen Reihe von Ehrungen und Auszeichnungen.

Im August 2009 erscheint seine erste komplette Biografie, die er gemeinsam mit Edmund Hartsch geschrieben hat. Sie steht wochenlang auf den ersten Rängen der Spiegel Bestsellerlisten und wird weit über seine Fankreise hinaus gelesen. Zahlreiche renommierte Medien widmen sich respektvoll nicht nur dem Buch, sondern auch der Lebensleistung von Peter Maffay.

Der Deutschrocker ist auch für seine Experimentierfreude bekannt. Das zeigen ein Duett-Album, eine Radio-Show und sein Singen mit dem Dresdner Kreuzchor. Man kann also gespannt sein, welche Überraschungen es am Samstag, 28. August 2021, auf dem Schlossplatz in Coburg gibt.

Das Jahr 2020 war für viele Musiker eine große Enttäuschung, da sie ihre lang geplanten Konzerte und Tourneen absagen mussten. So erging es auch Sarah Connor, die im August eigentlich in Coburg aufgetreten wäre. Erfahren Sie bei uns, wann der Alternativtermin des Konzerts der Ausnahmekünstlerin ist.

Wir weisen darauf hin, dass die Veranstaltungsdaten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels korrekt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es allerdings zu Verschiebungen oder Absagen kommen.

