Die Handball-Bundesliga verzeichnet den nächsten Spielausfall: Wegen einer Auffälligkeit bei den regelmäßigen Corona-Tests beim HSC 2000 Coburg ist die Partie des Tabellenletzten gegen den TBV Lemgo Lippe am Samstag gut eine Stunde vor dem geplanten Anpfiff abgesagt worden.

Nachdem das Labor die Ergebnisse der letzten PCR-Tests vor der Partie übermittelt hatte, begab sich die komplette Mannschaft umgehend in eine häusliche Isolation.

