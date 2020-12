Am frühen Dienstagmorgen (01. Dezember 2020) ist eine 34-jährige Frau in Coburg komplett ausgerastet. Begonnen hat alles damit, dass die Frau vor einem Etablissement im Oberen Bürglaß stand und mit einem Messer gegen die Eingangstüre stach. Anschließend flüchtete sie.

Die Polizei machte sich auf die Suche nach der amtsbekannten Frau. Kurz darauf lief sie einem Diensthundeführer in der Leopoldstraße in die Arme. Die Frau rannte daraufhin auf eines der Dienstfahrzeuge zu und begann mit einem Besenstiel darauf einzuschlagen. Sie beschädigte die Außenspiegel und die Front des Polizeiautos. Das berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung.

34-Jährige rastet komplett aus - und schlägt mit Besenstiel auf Polizeiauto ein

Einer der Polizisten stieg aus und wollte die Frau festnehmen. Da öffnete sie plötzlich die Beifahrertür und riss sowohl den Funk als auch den Nothammer heraus. Dem Polizisten gelang es dabei, die Frau zu fixieren. Mit Schlägen versuchte die Frau sich zu befreien. Ihr mussten Handschellen angelegt werden, woraufhin sie die Beamten aufs übelste beleidigte.

Die Beamten stellten das Messer sicher, das die Frau bei sich trug und nahmen sie mit aufs Revier, wo sie die Nacht in einer Zelle verbringen musste. Ein Bluttest wird nun klären, ob die 34-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, heißt es abschließend in der Pressemitteilung.

Die Schäden am Polizeiauto belaufen sich auf rund 1.500 Euro. An der Eingangstür des Etablissements hat die Frau einen Schaden von circa 500 Euro angerichtet.