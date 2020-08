Kisten voller Ideen und Abwechslung

Seit kurzem bietet der Fachbereich Senioren am Landratsamt Coburg in Zusammenarbeit mit dem Koordinierungszentrum Bürgerliches Engagement den Verleih von Spielekisten für Senioren an. Damit will man die Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen unterstützen, indem man Material bereitstellt, das in den Einrichtungen und von den Ehrenamtlichen der "Häuslichen Hilfen" genutzt werden kann, um so etwas Abwechslung in den Tag der Bewohner zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aber auch ehrenamtliche und ausgebildete Mitarbeiter der "Häuslichen Hilfen" helfen älteren Menschen im Landkreis Coburg, so lange wie möglich selbstständig zu Hause zu bleiben. Sie greifen den älteren Menschen unter die Arme und helfen in der Wohnung, am Haus, machen Besorgungen und Einkäufe, reden mit ihnen und hören zu, kümmern sich um deren leibliches Wohl, gehen mit ihnen spazieren, lesen vor und vieles mehr. Da kommt das Angebot natürlich genau richtig, wenn Ehrenamtliche Beschäftigungsutensilien und Spiele ausleihen können. Umgesetzt werden konnte die Idee der Spielekisten für Senioren durch die großzügige Unterstützung der Haba-Firmenfamilie in Bad Rodach, die Spiele und Beschäftigungsmaterialien dafür zur Verfügung stellte.

"Die Spielekisten kommen unfassbar gut an", berichtet Anja Zietz, Fachbereichsleiterin Senioren am Landratsamt Coburg. Die Nachfrage sei sehr groß, weshalb die Haba-Firmenfamilie mit Produkten von Wehrfritz den Bestand an Spielen nun erneut aufgestockt hat.

Straubel: Eine super Idee

"Die Spielekisten sind eine super Idee, wie die gute Resonanz darauf zeigt. Es ist gerade in der Corona-Krise, die auch in den Pflegeeinrichtungen für Einschränkungen sorgt, ein tolles Angebot und damit ein Stück Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen", freut sich Landrat Sebastian Straubel. Um die Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen sowie "Häusliche Hilfen" bei Bedarf mit geeigneten Beschäftigungsmaterial zu unterstützen, können Gemeinden und Einrichtungen speziell dafür angeschaffte Kisten über den Aufgabenbereich Senioren des Amtes für Jugend, Familie und Senioren am Landratsamt Coburg ausleihen. Dafür meldet man sich bitte bei Esther Fiedler unter der Telefonnummer 09561/514-2264 oder esther.fiedler@landkreis-coburg.de.