Itzgrund vor 31 Minuten

Unfall

Verletzt ins Klinikum eingeliefert: Moped-Fahrer (18) stürzt im Kreis Coburg

Ein 18-jähriger Mopedfahrer ist in der Nacht zum Freitag mit seinem Zweirad in Coburg gestürzt. Er musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Grund für den Sturz ist bislang nicht bekannt.