"Die Ansteckungszahlen in der Stadt steigen durch die aggressive Corona-Variante B1.1.7 derzeit leider rasant an", erklärte Oberbürgermeister Dominik Sauerteig in einer Pressemitteilung. "Daher ist die Stadt gezwungen, die schärferen Regeln anzuwenden, die der Freistaat vorgibt." Sauerteig appelliert an die Coburger Bürger: "Bitte seien Sie vorsichtig und halten Sie sich an die Regeln, damit wir hoffentlich bald wieder mehr Freiheiten zulassen können."

Ab Mitternacht am Montag, 12. April, gilt wieder die schärfere Kontaktbeschränkung: Dann darf sich ein Haushalt nur noch mit einer Person eines anderen Haushalts treffen. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Nachts von 22 bis 5 Uhr gilt wieder eine Ausgangssperre. Davon abgewichen werden darf nur aus gewichtigen und unabweisbaren Gründen, etwa bei einem medizinischer Notfall, bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit oder bei Handlungen zur Versorgung von Tieren.

Die Geschäfte des täglichen Bedarfs sind weiterhin offen.

Für den übrigen Handel gilt nun wieder "click/call&collect". Das bedeutet, dass die gewünschte Ware entweder im Internet ("Click") oder per Telefon ("Call") bestellt und anschließend im Geschäft zu einem fest vereinbarten Zeitpunkt abgeholt werden kann ("Collect"). Diese Regelung gilt auch für Buch- und Blumenläden, Bau- und Gartenmärkte.

Allerdings kann man sich mit einem negativen Corona-Schnelltest (POC), der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder einem PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, auch wieder zu "click&meet", zum Einkauf mit Termin, anmelden. Bei "Click & Meet" darf ein Termin vereinbart werden ("Click"), um dann zu einem bestimmten Zeitpunkt im Geschäft nicht nur etwas abzuholen, sondern sich umzuschauen, eventuell sogar etwas anprobieren und dann vielleicht zu kaufen ("Meet").

Für sportliche Betätigung gilt: Es ist nur kontaktfreier Sport mit einer Person eines anderen Haushalts erlaubt. Die Ausübung von Mannschaftssport ist untersagt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten ist nur unter freiem Himmel erlaubt.

Museen müssen ab heute ebenfalls wieder schließen.

Weitere Informationen unter www.mein-coburg.de.