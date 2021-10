In dem Ortsteil Forsthub der Gemeinde Grub am Forst hat sich in der Nacht zum Mittwoch (13. Oktober 2021) ein Diebstahl von Nutztieren ereignet, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit.

Unbekannte haben demnach den Zaun eines Gartengrundstücks unweit der B303 durchtrennt und daraufhin mehr als 100 Forellen, 14 Gänse, drei Enten, zwei Hühner sowie einen Hahn gestohlen.

120 Tiere aus Garten gestohlen: Polizei hofft auf Hinweise

Der Besitzer schätzt den Beuteschaden auf 4500 Euro.

Die Polizei merkt an, dass die Täter zum Abfischen des Teiches und dem Diebstahl der Tiere längere Zeit auf dem Grundstück an der Bundesstraße verbracht haben müssen. Wem in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch an der B303 auf Höhe der Zeickhorner Kreuzung etwas aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden. Die Beamten ermitteln wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.