Die Gemeinde ist stolz und froh, wieder einen Hausarzt zu haben. Mit dem nahtlosen Wechsel von den Dres. Hoos zu Dr. Ahmad Elhussain ist die ärztliche Versorgung sichergestellt. Bei einem feierlichen Empfang der Gemeinde im Gasthaus Steiner wurden der neue Mediziner willkommen geheißen und die scheidenden Ärzte Hermann und Eva-Maria Hoos verabschiedet.

Bürgermeister Udo Siegel sagte, gerade jetzt in Zeiten der alles beherrschenden Pandemie sei ein Hausarzt vor Ort viel mehr als Daseinsvorsorge. Udo Siegel ließ kurz die Geschichte der Dres. Hoos in Großheirath Revue passieren, von der ersten Praxis im Jahre 1984 in der Ringstraße bis zum Jahr 1992, wo sie in die heutigen Räume zogen. Es kamen nicht nur Patienten aus Großheirath, sondern auch aus Untersiemau oder Staffelstein. Nach 37 Jahren Tätigkeit hier gelte es zu danken und Anerkennung auszusprechen, auch für die reibungslose Praxisübergabe, sagte Siegel und übergab Blumen und Geschenke der Gemeinde.

Er hat gefährliche Zeiten hinter sich

Ebenso beschenkt wurden Ahmad Elhussain und seine Frau Laila. In seinem Werdegang als Arzt in Syrien hatte Elhussain schwierige und gefährliche Aufgaben wahrgenommen, bevor er über verschiedene Stationen nach Großheirath kam. Zurzeit wohnt er noch in Neukenroth und hat täglich einen weiten Weg nach Großheirath, aber dem soll abgeholfen werden mit einem Wohnhaus in der Gemeinde und der Schaffung neuer, moderner Praxisräume.

Empfang und Verabschiedung der Hausärzte in Großheirath. Von links: Bürgermeister Udo Siegel, Eva-Maira und Hermann Hoos, Laila und Ahmad Elhussain. Lothar Böhnel

Hermann Hoos zog eine Bilanz zum Ende seines Berufslebens. Er blicke auf eine gute, erfüllende Zeit zurück, auch Dank einer loyalen Begleitmannschaft, sagte er. Die geringe Fluktuation in seiner Kernmannschaft spreche für sich. Sie hätten ihm menschlich und fachlich eine starke Unterstützung zukommen lassen, sagte Hoos und nannte Anja Laußmann und Melanie Schulz.

Er möchte bis zur Rente hier arbeiten

Ahmad Elhussain zeigte sich froh, hier sein zu dürfen. Er habe sich seitens der Kollegen wie ein Sohn angenommen gefühlt. "Die Damen taten alles zum guten Funktionieren." Er sei froh, bald in seinen Arbeitsort ziehen zu können, und wolle bis zur Rente bleiben.